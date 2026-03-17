Ruang Udara UEA Ditutup Kembali, Cek Daftar Maskapai yang Batalkan Penerbangan

KRISIS penerbangan di Timur Tengah kembali memburuk setelah Uni Emirat Arab (UEA) secara mendadak mengumumkan penutupan ruang udaranya, Selasa (17/3) pagi waktu setempat. Keputusan ini diambil sebagai "langkah pencegahan luar biasa" di tengah berkecamuknya perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Penutupan total ini terjadi hanya beberapa jam setelah larangan terbang sebelumnya sempat dicabut. Ketidakpastian jadwal kembali menghantui hub transportasi internasional tersibuk di dunia tersebut.

Dampak Langsung pada Maskapai Utama

Dua maskapai raksasa asal UEA, Emirates dan Etihad, berada di pusaran ketidakpastian ini. Sebelumnya, Emirates sempat mengoperasikan kembali "jadwal penerbangan yang dikurangi" setelah otoritas penerbangan sipil Dubai menangguhkan operasional akibat kebakaran yang dipicu oleh serangan drone di dekat bandara.

Baca juga : Ruang Udara Timur Tengah Ditutup, 64 Penerbangan Batal di Bandara Ngurah Rai

Senada dengan itu, Etihad Airways juga sempat menjalankan "jadwal penerbangan komersial terbatas" dari Abu Dhabi. Pihak maskapai menyatakan keputusan tersebut "telah diambil melalui koordinasi dengan otoritas terkait setelah penilaian keselamatan dan keamanan yang ekstensif." Namun, dengan penutupan ruang udara terbaru pada Selasa pagi, status penerbangan kedua maskapai ini kembali tidak menentu.

Pembatalan Massal Maskapai Internasional

Perang di Iran telah memaksa penutupan berbagai hub transportasi utama di kawasan Teluk. Berikut adalah rangkuman dampak terhadap beberapa maskapai internasional:

Oman Air: Membatalkan seluruh penerbangan dari dan menuju sejumlah destinasi, termasuk Dubai, Doha, dan Bahrain, setidaknya hingga 31 Maret.

Qatar Airways: Masih menangguhkan sebagian besar jadwal karena penutupan ruang udara Qatar, meski berencana mengoperasikan sejumlah kecil penerbangan secara terbatas pada periode 18-28 Maret.

Turkish Airlines: Merilis daftar pembatalan panjang untuk rute dari berbagai wilayah Timur Tengah, mencakup Bahrain, Arab Saudi, Iran, Irak, Qatar, hingga UEA.

Rute Tel Aviv: Maskapai global seperti Air Canada, Delta, dan Wizz Air telah resmi menangguhkan penerbangan ke Tel Aviv hingga akhir Maret mendatang.

Imbauan bagi Penumpang

Situasi geopolitik yang sangat dinamis ini membuat jadwal penerbangan dapat berubah dalam hitungan jam. Pihak otoritas dan maskapai menyarankan bagi siapa pun yang memiliki rencana perjalanan dalam waktu dekat untuk terus memantau status penerbangan mereka secara mandiri.

Pastikan untuk memeriksa situs resmi atau aplikasi maskapai Anda sebelum menuju ke bandara guna memastikan apakah jadwal terbang Anda telah diubah atau dibatalkan sepenuhnya akibat penutupan ruang udara ini. (BBC/Z-2)