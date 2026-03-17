Ruang Udara UEA Ditutup Kembali, Cek Daftar Maskapai yang Batalkan Penerbangan

KRISIS penerbangan di Timur Tengah kembali memburuk setelah Uni Emirat Arab (UEA) secara mendadak mengumumkan penutupan ruang udaranya, Selasa (17/3) pagi waktu setempat. Keputusan ini diambil sebagai "langkah pencegahan luar biasa" di tengah berkecamuknya perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
Penutupan total ini terjadi hanya beberapa jam setelah larangan terbang sebelumnya sempat dicabut. Ketidakpastian jadwal kembali menghantui hub transportasi internasional tersibuk di dunia tersebut.
Dua maskapai raksasa asal UEA, Emirates dan Etihad, berada di pusaran ketidakpastian ini. Sebelumnya, Emirates sempat mengoperasikan kembali "jadwal penerbangan yang dikurangi" setelah otoritas penerbangan sipil Dubai menangguhkan operasional akibat kebakaran yang dipicu oleh serangan drone di dekat bandara.
Senada dengan itu, Etihad Airways juga sempat menjalankan "jadwal penerbangan komersial terbatas" dari Abu Dhabi. Pihak maskapai menyatakan keputusan tersebut "telah diambil melalui koordinasi dengan otoritas terkait setelah penilaian keselamatan dan keamanan yang ekstensif." Namun, dengan penutupan ruang udara terbaru pada Selasa pagi, status penerbangan kedua maskapai ini kembali tidak menentu.
Perang di Iran telah memaksa penutupan berbagai hub transportasi utama di kawasan Teluk. Berikut adalah rangkuman dampak terhadap beberapa maskapai internasional:
Situasi geopolitik yang sangat dinamis ini membuat jadwal penerbangan dapat berubah dalam hitungan jam. Pihak otoritas dan maskapai menyarankan bagi siapa pun yang memiliki rencana perjalanan dalam waktu dekat untuk terus memantau status penerbangan mereka secara mandiri.
Pastikan untuk memeriksa situs resmi atau aplikasi maskapai Anda sebelum menuju ke bandara guna memastikan apakah jadwal terbang Anda telah diubah atau dibatalkan sepenuhnya akibat penutupan ruang udara ini. (BBC/Z-2)
Penerbangan tersebut merupakan penerbangan pertama Emirates dari Denpasar ke Dubai setelah penutupan ruang udara dan dampak konflik Timur Tengah antara AS-Israel dengan Iran.
Menhub Dudy Purwagandhi mengimbau maskapai penerbangan internasional meningkatkan kewaspadaan menyusul konflik Iran-Israel-AS. Garuda
Sebanyak 1.631 penumpang di Bandara Ngurah Rai terdampak penutupan ruang udara Timur Tengah. Simak daftar maskapai dan rute yang batal terbang hari ini.
JURU taktik Arsenal Mikel Arteta menyatakan tidak khawatir dengan kurangnya gol-gol dari permainan terbuka Meriam London saat mereka bersiap untuk menyambut Everton.
Satu dari 9 laga terakhir itu, the Gunners akan memulai pertandingan terdekat dengan melawan Luton Town di Stadion Emirates.
Uni Emirat Arab (UEA) mengalami eskalasi serangan udara dari Iran. Satu warga sipil tewas, operasional bandara Dubai terganggu, dan kilang minyak terbakar.
SERANGAN udara menghantam sebuah gedung di Dubai. Gedung itu dilaporkan terkena pecahan dari proyektil yang berhasil dicegat sistem pertahanan udara.
Penurunan produksi di tiga negara pertama sekitar seperlima dari total produksi Januari mereka, dan di Irak mencapai 70%, menurut laporan tersebut.
Uni Emirat Arab (UEA) tegas bantah laporan Bloomberg terkait menipisnya cadangan rudal pertahanan udara di tengah perang AS-Israel vs Iran. Cek faktanya!
Etihad Airways menghentikan sementara seluruh penerbangan dari dan menuju Abu Dhabi akibat penutupan wilayah udara regional.
