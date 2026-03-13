Sutradara Children of Heaven Majid Majidi Sebut Iran Simbol Perlawanan Masyarakat Tertindas

SUTRADARA film legendaris asal Iran, Majid Majidi, memberikan pandangan mendalam mengenai posisi Teheran di tengah krisis hebat yang melanda Timur Tengah saat ini. Sutradara di balik film Children of Heaven tersebut menilai Iran telah bertransformasi menjadi simbol global bagi masyarakat yang tertindas.

"Hari ini, Republik Islam Iran mewakili semua orang tertindas dan teraniaya di dunia, berdiri menghadapi rezim Israel dan melawan kebijakan hegemonik pemerintah Amerika Serikat," tegas Majidi melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

"Garis depan konflik kini tidak hanya berada di medan tempur, melainkan rumah-rumah penduduk, rumah sakit, hingga sekolah anak-anak ikut menjadi bagian dari realitas perang." Majid Majidi.

Eskalasi Perang dan Realitas Sipil

Majidi menggambarkan bahwa operasi gabungan yang diluncurkan AS dan Israel sejak 28 Februari lalu bukan sekadar konflik militer biasa, melainkan perang eksistensial antara kebenaran dan kebatilan. Dampaknya kini merambah ke seluruh lapisan masyarakat sipil, di mana rumah sakit dan sekolah tidak lagi menjadi zona aman.

Meskipun berada di bawah tekanan dan kekerasan yang luar biasa, Majidi melihat rakyat Iran tetap menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Perlawanan ini, menurutnya, terlihat jelas mulai dari jajaran pemimpin tertinggi hingga anak-anak sekolah dasar yang tidak berdosa.

Tanggung Jawab Moral Seniman Dunia

Dalam pesannya, Majidi juga memberikan seruan khusus kepada kalangan intelektual, penulis, dan seniman di seluruh dunia. Ia menekankan bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk tidak tinggal diam melihat penindasan manusia.

Ia menilai ada upaya dari kekuatan besar dunia untuk mengubah peta geopolitik Timur Tengah demi menguasai sumber daya dan memperluas pengaruh politik. Namun, Majidi meyakini bahwa tekad dan solidaritas bangsa yang menginginkan kemerdekaan akan mampu menahan kekuatan besar tersebut.

"Hari ini adalah hari kebangkitan dan kesadaran hati nurani di seluruh dunia, hari ketika orang-orang merdeka berdiri melawan ketidakadilan dan membela martabat manusia," pungkas Majidi dalam pernyataan penutupnya.

Pernyataan Majidi ini muncul di tengah situasi Timur Tengah yang kian membara, di mana dukungan terhadap rakyat Iran mulai mengalir dari berbagai kelompok intelektual internasional yang menuntut penghentian kekerasan dan penghormatan terhadap kedaulatan sebuah bangsa. (Ant/I-2)

