Kediaman Wali Kota New York Zohran Mamdani Dilempari Bom Rakitan

Zohran Mamdani(SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))

KEDIAMAN Wali Kota New York City (NYC) Zohran Mamdani dilempar bom rakitan saat unjuk rasa berlangsung, pada akhir pekan lalu. Komisioner kepolisian Jessica Tisch, menyatakan bahwa tim penjinak bom Kepolisian New York City (NYPD) mendapati obyek tersebut bukan alat tipuan atau bom asap.

Objek di kediaman Zohran Mamdani masih diteliti. Namun, dua terduga pelaku berjenis kelamin pria ditahan di lokasi kejadian.

Menurut keterangan Zohran Mamdani unjuk rasa digelar oleh seorang pendukung supremasi kulit putih Jake Lang di kediaman resminya Gracie Mansion.

Zohran Mamdani mengatakan unjuk rasa kemungkinan dipicu oleh rasisme.

"Kebencian (berdasarkan prasangka) tersebut tidak boleh ada di New York City," tegas Zohran Mamdani.

Zohran Mamdani menegaskan bahwa kekerasan saat protes tidak bisa diterima. Keberadaan bahan peledak tersebut menurutnya amat tercela.

"Amat berlawanan dengan siapa kita," tegas dia.

Zohran Mamdani berterima kasih pada petugas yang merespons cepat. NYPD menyelidiki kasus tersebut bersama FBI melalui Satuan Tugas Terorisme Gabungan dan Kejaksaan Agung AS untuk Distrik Selatan New York. (Ant/H-4)