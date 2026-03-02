PM Libanon Kecam Serangan Roket, Israel Luncurkan Balasan

Headline
PERDANA Menteri Libanon, Nawaf Salam, mengecam serangan roket yang diluncurkan dari wilayah selatan negaranya. Ia memperingatkan bahwa tindakan tersebut berisiko membahayakan warga Libanon dan dapat dijadikan alasan oleh Israel untuk memperluas serangan.
Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah kelompok Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap lokasi pertahanan rudal Israel di selatan Haifa.
Kelompok yang dikenal sebagai proksi Iran tersebut selama ini kerap mengkritik kehadiran militer Amerika Serikat di Timur Tengah serta operasi Israel terhadap militan Hamas di Gaza. Libanon selatan juga telah lama menjadi basis peluncuran serangan mereka.
"Terlepas dari siapa yang berada di baliknya, serangan roket dari Lebanon selatan adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan mencurigakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan Lebanon serta memberi Israel alasan untuk melanjutkan serangannya terhadap negara itu," tulis Salam dalam unggahannya di platform X.
Sementara itu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan telah melancarkan serangan balasan yang menargetkan posisi Hizbullah.
Letnan Kolonel IDF, Ella Waweya, mengimbau warga di sejumlah kota di Libanon selatan untuk segera mengungsi demi keselamatan.
"Aktivitas Hizbullah memaksa Angkatan Pertahanan untuk bertindak melawannya. Pasukan Pertahanan Israel tidak ingin membahayakan Anda," kata Waweya.
"Demi keselamatan Anda, Anda harus segera mengungsi dari rumah Anda dan menjauh dari desa-desa setidaknya sejauh 1.000 meter ke area terbuka," pungkasnyan. (CNBC/Fer/I-1)
