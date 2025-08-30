2 Negara NATO Ini Menolak Kapal Israel, Ini Penjelasan Lengkapnya!

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Belakangan ini, muncul pemberitaan bahwa beberapa negara anggota NATO menolak kapal Israel masuk ke pelabuhan mereka. Langkah ini memicu perhatian dunia internasional, karena biasanya negara-negara NATO dikenal sebagai sekutu Amerika Serikat dan memiliki sikap sejalan dalam isu keamanan global.
Namun, dalam kasus Israel, ada dinamika politik luar negeri yang berbeda.
Turki, salah satu anggota NATO sejak 1952, secara resmi mengumumkan bahwa mereka menolak akses kapal Israel ke pelabuhan Turki. Bahkan, pemerintah Ankara juga memperketat pembatasan terhadap jalur udara bagi pesawat Israel.
Langkah ini dilatarbelakangi oleh ketegangan politik antara kedua negara, terutama terkait konflik Israel-Palestina yang kembali memanas. Turki kerap menampilkan sikap pro-Palestina dan menggunakan kebijakan maritim maupun udara sebagai bentuk tekanan diplomatik.
Selain Turki, Spanyol juga mengambil sikap tegas. Pemerintah Madrid menolak kedatangan kapal kargo yang diduga membawa senjata untuk Israel. Keputusan ini bahkan memicu penyelidikan oleh otoritas Amerika Serikat, yang menilai larangan Spanyol dapat berdampak pada perdagangan dan hubungan aliansi.
Sebagai anggota NATO sejak 1982, sikap Spanyol menunjukkan adanya perbedaan pandangan di dalam aliansi terhadap konflik Timur Tengah.
Saat ini, NATO memiliki 32 negara anggota. Berikut daftar lengkapnya:
Pasca-Perang Dingin:
Dengan demikian, jumlah total negara anggota NATO adalah 32 negara.
PRESIDEN AS Donald Trump menyinggung sejumlah isu penting terkait perundingan damai Ukraina-Rusia usai bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Jenderal Dan Caine dijadwalkan bertemu pemimpin militer Eropa di Washington untuk membahas opsi damai bagi Ukraina.
Isu teritorial akan menjadi salah satu agenda dalam pertemuan trilateral mendatang yang melibatkan Rusia, Amerika Serikat (AS) dan para pemimpin Eropa.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan Rusia.
Presiden Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah sepakat mengenai jaminan keamanan yang kuat.
HUMAN Rights Watch (HRW) memperingatkan bahwa personel militer Amerika Serikat berpotensi menghadapi tanggung jawab hukum internasional tentang kejahatan perang Israel di Jalur Gaza.
Seorang senator Amerika Serikat melontarkan ancaman menyusul keputusan dana kekayaan negara Norwegia melepas investasinya di perusahaan AS, Caterpillar Inc.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump memberikan respons terhadap hasil sidang pengadilan yang menyatakan bahwa kebijakan tarif merupakan suatu hal yang ilegal.
AS menolak dan mencabut visa sejumlah pejabat PLO serta Otoritas Palestina (PA) menjelang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.
SEJUMLAH negara miskin sepakat menerima deportasi dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari kebijakan Presiden Donald Trump yang memperketat aturan terhadap migran ilegal.
