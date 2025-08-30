Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

2 Negara NATO Ini Menolak Kapal Israel, Ini Penjelasan Lengkapnya!

 Gana Buana
30/8/2025 20:38
2 Negara NATO Ini Menolak Kapal Israel, Ini Penjelasan Lengkapnya!
Negara NATO yang Menolak Kapal Israel.(Dok. Demokratisasi)

Belakangan ini, muncul pemberitaan bahwa beberapa negara anggota NATO menolak kapal Israel masuk ke pelabuhan mereka. Langkah ini memicu perhatian dunia internasional, karena biasanya negara-negara NATO dikenal sebagai sekutu Amerika Serikat dan memiliki sikap sejalan dalam isu keamanan global.

Namun, dalam kasus Israel, ada dinamika politik luar negeri yang berbeda.

Turki: Menutup Pelabuhan dan Ruang Udara

Turki, salah satu anggota NATO sejak 1952, secara resmi mengumumkan bahwa mereka menolak akses kapal Israel ke pelabuhan Turki. Bahkan, pemerintah Ankara juga memperketat pembatasan terhadap jalur udara bagi pesawat Israel.

Baca juga : AS Setuju Penjualan F-16 ke Turki

Langkah ini dilatarbelakangi oleh ketegangan politik antara kedua negara, terutama terkait konflik Israel-Palestina yang kembali memanas. Turki kerap menampilkan sikap pro-Palestina dan menggunakan kebijakan maritim maupun udara sebagai bentuk tekanan diplomatik.

Spanyol: Melarang Kapal Kargo Senjata untuk Israel

Selain Turki, Spanyol juga mengambil sikap tegas. Pemerintah Madrid menolak kedatangan kapal kargo yang diduga membawa senjata untuk Israel. Keputusan ini bahkan memicu penyelidikan oleh otoritas Amerika Serikat, yang menilai larangan Spanyol dapat berdampak pada perdagangan dan hubungan aliansi.

Sebagai anggota NATO sejak 1982, sikap Spanyol menunjukkan adanya perbedaan pandangan di dalam aliansi terhadap konflik Timur Tengah.

Baca juga : Parlemen Turki Restui Swedia Gabung NATO

Daftar Lengkap Negara Anggota NATO (2025)

Saat ini, NATO memiliki 32 negara anggota. Berikut daftar lengkapnya:

  • Pendiri 1949: Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris, Amerika Serikat.
  • Bergabung 1950–1980: Yunani (1952), Turki (1952), Jerman Barat (1955), Spanyol (1982).

Pasca-Perang Dingin:

  • 1999: Ceko, Hongaria, Polandia
  • 2004: Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Slovakia, Slovenia
  • 2009: Albania, Kroasia
  • 2017: Montenegro
  • 2020: Makedonia Utara
  • 2023: Finlandia
  • 2024: Swedia

Dengan demikian, jumlah total negara anggota NATO adalah 32 negara.

Kesimpulan

  • Turki menolak kapal dan pesawat Israel masuk wilayahnya.
  • Spanyol melarang kapal kargo yang membawa senjata ke Israel.
  • Kedua negara tersebut tetap anggota aktif NATO, tetapi menunjukkan sikap independen dalam isu konflik Israel.
  • Saat ini NATO terdiri dari 32 negara, dengan keanggotaan yang terus berkembang sejak didirikan tahun 1949.



Editor : Gana Buana
