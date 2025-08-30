2 Negara NATO Ini Menolak Kapal Israel, Ini Penjelasan Lengkapnya!

Negara NATO yang Menolak Kapal Israel.(Dok. Demokratisasi)

Belakangan ini, muncul pemberitaan bahwa beberapa negara anggota NATO menolak kapal Israel masuk ke pelabuhan mereka. Langkah ini memicu perhatian dunia internasional, karena biasanya negara-negara NATO dikenal sebagai sekutu Amerika Serikat dan memiliki sikap sejalan dalam isu keamanan global.

Namun, dalam kasus Israel, ada dinamika politik luar negeri yang berbeda.

Turki: Menutup Pelabuhan dan Ruang Udara

Turki, salah satu anggota NATO sejak 1952, secara resmi mengumumkan bahwa mereka menolak akses kapal Israel ke pelabuhan Turki. Bahkan, pemerintah Ankara juga memperketat pembatasan terhadap jalur udara bagi pesawat Israel.

Langkah ini dilatarbelakangi oleh ketegangan politik antara kedua negara, terutama terkait konflik Israel-Palestina yang kembali memanas. Turki kerap menampilkan sikap pro-Palestina dan menggunakan kebijakan maritim maupun udara sebagai bentuk tekanan diplomatik.

Spanyol: Melarang Kapal Kargo Senjata untuk Israel

Selain Turki, Spanyol juga mengambil sikap tegas. Pemerintah Madrid menolak kedatangan kapal kargo yang diduga membawa senjata untuk Israel. Keputusan ini bahkan memicu penyelidikan oleh otoritas Amerika Serikat, yang menilai larangan Spanyol dapat berdampak pada perdagangan dan hubungan aliansi.

Sebagai anggota NATO sejak 1982, sikap Spanyol menunjukkan adanya perbedaan pandangan di dalam aliansi terhadap konflik Timur Tengah.

Daftar Lengkap Negara Anggota NATO (2025)

Saat ini, NATO memiliki 32 negara anggota. Berikut daftar lengkapnya:

Pendiri 1949: Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris, Amerika Serikat.

Bergabung 1950–1980: Yunani (1952), Turki (1952), Jerman Barat (1955), Spanyol (1982).

Pasca-Perang Dingin:

1999: Ceko, Hongaria, Polandia

2004: Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Slovakia, Slovenia

2009: Albania, Kroasia

2017: Montenegro

2020: Makedonia Utara

2023: Finlandia

2024: Swedia

Dengan demikian, jumlah total negara anggota NATO adalah 32 negara.

