Israel Gempur Houthi di Yaman setelah Serangan Rudal Bermuatan Bom Cluster

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
ISRAEL melancarkan serangan udara ke sejumlah target Houthi di Sanaa, Yaman, pada Minggu (25/8) waktu setempat. Operasi itu merupakan balasan atas serangan rudal Houthi pada Jumat (22/8) lalu yang menurut Israel membawa bom cluster, jenis senjata yang dilarang lebih dari 100 negara.
Serangan udara tersebut menghantam kompleks militer yang menampung istana kepresidenan, depo bahan bakar, dan pembangkit listrik. Otoritas Houthi menyebut sedikitnya empat orang tewas dan 67 lainnya terluka.
Militer Israel menyatakan serangan rudal itu menjadi kali pertama Houthi, yang didukung Iran, menggunakan bom cluster dalam konflik dengan Israel. Investigasi kini dilakukan untuk mencari tahu mengapa sistem pertahanan Israel gagal mencegat rudal sebelum muatan bom tersebar di udara.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz memimpin langsung operasi balasan tersebut dari pusat komando di Tel Aviv.
"Siapa pun yang menyerang kami, akan kami serang. Siapa pun yang berencana menyerang kami, akan kami serang. Saya percaya seluruh kawasan sedang belajar tentang kekuatan dan keteguhan Israel," tegas Netanyahu dikutip dari the Guardians.
Setelah serangan Jumat, Houthi merilis video yang memperlihatkan bom-bom kecil menyebar di udara. Media Israel melaporkan salah satu bom kecil jatuh di halaman rumah warga di kota Ginaton, Israel tengah, menimbulkan kerusakan ringan.
Bom cluster adalah senjata yang melepaskan ratusan bom kecil dari roket, rudal, atau peluru artileri. Sebagian besar dimaksudkan meledak saat menghantam tanah, namun banyak yang gagal meledak dan berubah menjadi ranjau berbahaya, bisa meledak kapan saja ketika disentuh atau terinjak.
Houthi menguasai sebagian besar wilayah barat laut Yaman sejak 2014 setelah menggulingkan pemerintah sah dari Sanaa, memicu perang saudara berkepanjangan. Sejak pecahnya perang Gaza pada Oktober 2023, Houthi kerap menembakkan rudal ke Israel dan menyerang kapal dagang di Laut Merah serta Teluk Aden dengan alasan mendukung rakyat Palestina.
Iran, pemasok utama Houthi, juga diketahui menggunakan bom cluster dalam konfrontasi 12 hari dengan Israel pada Juni lalu. (H-3)
PESAWAT tempur Israel melancarkan serangan udara terhadap bandara Sanaa di Ibu Kota Yaman pada Selasa (6/5).
Kebocoran terjadi karena kecerobohan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth. Ia secara tidak sengaja memasukkan pemimpin redaksi The Atlantic, Jeffrey Goldberg, ke dalam grup obrolan privat.
Petani Palestina melaporkan tanaman zaitun mereka ditumbangkan oleh Israel, dan LSM Palestina mencatat 14 orang telah ditangkap di Desa al-Mughayyir selama tiga hari pengepungan.
Achmad menekankan bahwa UI bebas berdiskusi dengan siapa saja di forum kritis yang tepat, dengan kurasi dan counter-speech yang memadai.
Permintaan maaf itu disampaikan setelah muncul gelombang kritik di media sosial terhadap UI yang mengundang Berkowitz dalam acara PSAU pada 23 Agustus 2025.
Baitul Maqdis Institute menyatakan keprihatinan atas diundangnya akademisi Peter Berkowitz, sosok pro-Israel.
Veldkamp juga mengaku ragu kondisi politik akan berubah dalam waktu dekat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved