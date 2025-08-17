Putin Desak Ukraina Hengkang dari Donetsk dan Luhansk

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin dikabarkan menuntut agar Ukraina menarik pasukannya dari wilayah Donetsk dan Luhansk sebagai prasyarat untuk mengakhiri perang.
Dikutip dari The Guardian yang mengutip dua sumber dengan pengetahuan langsung mengenai pertemuan tersebut, tuntutan itu disampaikan Putin dalam pembicaraan di Alaska.
Sebagai gantinya, ia menawarkan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membekukan garis depan di Kherson dan Zaporizhzhia, dua wilayah di selatan Ukraina yang sebagian besar kini berada di bawah kendali pasukan Rusia.
Meski hampir seluruh Luhansk dikuasai Moskow, Ukraina masih bertahan di sejumlah titik strategis di Donetsk. Di antaranya Kramatorsk dan Sloviansk, kota penting dengan pertahanan ketat yang telah memicu pertempuran sengit dan menelan puluhan ribu korban jiwa.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menegaskan tidak akan menyerahkan wilayah negaranya. Sikap tersebut kembali diperkuat sekutu Eropa pada Sabtu (16/8) yang menekankan bahwa batas-batas Ukraina tidak bisa diubah dengan kekerasan.
Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan dukungan terhadap langkah Washington yang disebutnya terbuka memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina dalam kerangka perjanjian damai.
"Jaminan keamanan yang kuat dan kredibel sangat penting untuk perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Saya menyambut baik keterbukaan Amerika Serikat untuk memberikan jaminan keamanan sebagai bagian dari upaya Koalisi yang Bersedia," kata Carney dikutip The Guardian. (Ndf)
Zelensky menegaskan sikapnya terikat oleh konstitusi Ukraina yang melarang pemberian konsesi teritorial.
Cara terbaik untuk mengakhiri perang yang mengerikan antara Rusia dan Ukraina adalah melalui “Kesepakatan Perdamaian” yang komprehensif.
Trump mendukung rencana Putin untuk mengakhiri perang di Ukraina dengan menyerahkan wilayah yang belum ditaklukkan kepada Rusia.
Trump dan Putin menunjukkan sikap optimistis usai melangsungkan pertemuan tertutup selama lebih dari tiga jam.
Presiden Rusia Vladimir Putin menilai perang Ukraina bisa dihindari jika Donald Trump menjabat pada 2022.
UKRAINA telah meminta warganya untuk meninggalkan Kota Kupiansk dan tiga daerah lainnya di wilayah timur laut Kharkiv.
PARTAI Rusia Bersatu meraih kemenangan telak, lebih dari 70 persen suara dalam pemilihan lokal di wilayah-wilayah yang dilanda perang seperti Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson.
KOMANDO tertinggi militer Ukraina mengatakan bahwa pasukannya terlibat dalam pertempuran sengit di titik-titik panas di garis depan.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin telah mengunjungi markas militer di wilayah Timur Ukraina, yang sebagian diduduki oleh Rusia. Ini menjadi kunjungan keduanya.
Rusia mengatakan telah merebut sebuah desa di pinggiran utara Bakhmut, wilayah Donetsk, Ukraina. Desa Blahodatne, yang berjarak sekitar lima kilometer utara Bakhmut.
