Trump Laporkan Hasil Pertemuan dengan Putin ke UE dan Zelensky

Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

Budi Ernanto
17/8/2025 06:55
Donald Trump.(AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump telah menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska kepada para pemimpin Uni Eropa dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Mengutip keterangan juru bicara Komisi Eropa, ANSA menyebutkan bahwa Trump memberikan penjelasan langsung kepada mitra-mitranya di Eropa serta Ukraina mengenai isi pembicaraannya dengan Putin.

Sebelumnya, Trump dan Putin menunjukkan sikap optimistis usai melangsungkan pertemuan tertutup selama lebih dari tiga jam. Putin menyatakan bahwa kedua belah pihak telah mencapai pemahaman.

Dalam wawancara dengan Fox News setelah pertemuan tersebut, Trump menegaskan bahwa kelanjutan proses perdamaian kini berada di tangan Zelensky bersama para pemimpin Eropa.

"Banyak poin telah disepakati, tidak terlalu banyak yang tersisa, hanya satu atau dua hal yang cukup signifikan, tetapi menurut saya hal itu bisa dicapai," kata Trump.

"Sekarang, keputusan benar-benar ada di tangan Presiden Zelensky. Saya juga ingin mengatakan negara-negara Eropa harus lebih terlibat, tetapi pada akhirnya keputusan ada di Presiden Zelenskyy," tambahnya. (Ant/I-3)



Editor : Budi Ernanto
