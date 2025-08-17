Trump Laporkan Hasil Pertemuan dengan Putin ke UE dan Zelensky

Headline
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump telah menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska kepada para pemimpin Uni Eropa dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Mengutip keterangan juru bicara Komisi Eropa, ANSA menyebutkan bahwa Trump memberikan penjelasan langsung kepada mitra-mitranya di Eropa serta Ukraina mengenai isi pembicaraannya dengan Putin.
Sebelumnya, Trump dan Putin menunjukkan sikap optimistis usai melangsungkan pertemuan tertutup selama lebih dari tiga jam. Putin menyatakan bahwa kedua belah pihak telah mencapai pemahaman.
Dalam wawancara dengan Fox News setelah pertemuan tersebut, Trump menegaskan bahwa kelanjutan proses perdamaian kini berada di tangan Zelensky bersama para pemimpin Eropa.
"Banyak poin telah disepakati, tidak terlalu banyak yang tersisa, hanya satu atau dua hal yang cukup signifikan, tetapi menurut saya hal itu bisa dicapai," kata Trump.
"Sekarang, keputusan benar-benar ada di tangan Presiden Zelensky. Saya juga ingin mengatakan negara-negara Eropa harus lebih terlibat, tetapi pada akhirnya keputusan ada di Presiden Zelenskyy," tambahnya. (Ant/I-3)
Donald Trump dan Vladimir Putin bertemu untuk membhasa mengakhiri perang di Ukraina.
Sektor pertahanan memperkuat peran aktif Indonesia di forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik global, termasuk di Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan bertemu pada hari ini di Alaska untuk membahas upaya mengakhiri perang tiga tahun antara Moskow dan Ukraina.
Trump mendukung rencana Putin untuk mengakhiri perang di Ukraina dengan menyerahkan wilayah yang belum ditaklukkan kepada Rusia.
PERTEMUAN antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak menghasilkan kesepakatan, kini keputusan selanjutnya disebut tergantung pada Zelensky.
PERTEMUAN antara Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Anchorage, Alaska, Jumat waktu setempat atau Sabtu WIB, berakhir tanpa kesepakatan gencatan senjata di Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengundang Donald Trump untuk mengadakan putaran pembicaraan selanjutnya di Moskow.
Presiden Rusia Vladimir Putin menilai perang Ukraina bisa dihindari jika Donald Trump menjabat pada 2022.
