Donald Trump: Penyelesaian Perang Rusia-Ukraina Kini Tergantung Zelensky

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PERTEMUAN antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Anchorage, Alaska, berakhir tanpa adanya kesepakatan berarti. Trump sebelumnya sempat menyatakan keinginannya menggelar pertemuan tiga pihak bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Namun, rencana itu tidak diumumkan dalam pertemuan di Alaska. Dia menyatakan akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Zelensky serta para pemimpin NATO.
"Sekarang semuanya benar-benar bergantung pada Presiden Zelensky untuk menuntaskannya," ujar Trump dalam wawancara dengan Fox News setelah pertemuan di Alaska.
Kepastian soal pertemuan lanjutan juga masih belum jelas. Putin hanya menyebut kemungkinan pertemuan berikutnya akan dilakukan di Moskow.
Seorang juru bicara Komisi Eropa menyebut Trump telah lebih dulu berbicara dengan Zelensky dan sejumlah pemimpin Eropa untuk membahas hasil pertemuannya dengan Putin.
Menurut sumber tersebut, Trump melakukan percakapan lebih dari satu jam dengan Zelensky, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Sekjen NATO Mark Rutte, serta Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
Pihak kepresidenan Ukraina juga menegaskan Trump pertama kali berbicara langsung dengan Zelensky sebelum kemudian para pemimpin Eropa bergabung dalam panggilan telepon tersebut. Gedung Putih turut mengonfirmasi percakapan tersebut. (H-3)
Para pemimpin Uni Eropa tegaskan dukungan penuh bagi kebebasan Ukraina, jelang pertemuan Donald Trump - Vladimir Putin di Alaska, Jumat.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan apresiasi atas dukungan transatlantik dari Amerika Serikat (AS) dan NATO.
Serangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Kyiv melancarkan operasi terhadap armada pesawat pengebom strategis milik Moskow.
Merespons tragedi yang menimpa warga sipil di Pryluky, Zelensky kembali menyerukan kepada negara-negara Barat agar mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap Moskow.
PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dengan sengaja menargetkan warga sipil dalam serangan roket yang menghantam kota Sumy.
PERTEMUAN antara Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Anchorage, Alaska, Jumat waktu setempat atau Sabtu WIB, berakhir tanpa kesepakatan gencatan senjata di Ukraina.
pengamat memproyeksikan harga emas global akan mengalami tren kenaikan mencapai US$3.600 per troy ounce, dipengaruhi antara lain akibat rencana pertemuan donald trump dengan vladimir putin
