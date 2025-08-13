Jelang Pertemuan Trump-Putin, Uni Eropa Tegaskan Dukungan untuk Ukraina

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
PARA pemimpin Uni Eropa, kecuali Hungaria, mengeluarkan pernyataan bersama menegaskan dukungan penuh bagi kebebasan Ukraina menentukan masa depannya. Pernyataan ini disampaikan menjelang pertemuan virtual dengan Presiden AS Donald Trump, yang akan membahas strategi Washington sebelum pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Anchorage, Alaska, Jumat mendatang.
UE menegaskan negosiasi damai hanya bisa dilakukan jika ada gencatan senjata atau pengurangan serangan, dengan jaminan keamanan yang melindungi kepentingan vital Ukraina dan Eropa. Kepala kebijakan luar negeri UE, Kaja Kallas, bahkan mengusulkan agar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hadir di pertemuan Alaska.
Trump menggambarkan pertemuannya dengan Putin sebagai ajang “menakar sikap” dan tidak menjanjikan kesepakatan. Namun, Eropa khawatir Trump tergoda untuk menyepakati deklarasi bersama yang menguntungkan Moskow sebelum Ukraina dilibatkan secara penuh.
Zelensky menolak rencana penarikan pasukan Ukraina dari Donbas. Zelensky menyebut pertemuan di Alaska sebagai “kemenangan” bagi Putin, karena dilakukan di wilayah AS dan berpotensi melonggarkan sanksi.
Di sisi lain, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán, sekutu lama Putin, mengecam pernyataan UE dan menyarankan agar Eropa menggelar KTT sendiri dengan Rusia.
Eropa Harap Trump Konsisten
Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia tengah mempersiapkan serangan baru di Donetsk utara. Eropa berharap Trump tetap konsisten setelah sebelumnya menunjukkan ketidaksabaran pada Putin yang enggan menyepakati gencatan senjata 30 hari, bahkan sempat membuka kembali kerja sama intelijen dengan Ukraina dan mengancam sanksi sekunder bagi negara yang membeli minyak Rusia.
Meski Trump menyatakan siap menyampaikan hasil pembicaraan kepada UE, NATO, dan Zelensky, ia juga menegaskan tidak melihat kemungkinan Ukraina mendapatkan kembali wilayah yang telah dikuasai Rusia. (The Guardian/Z-2)
SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk pembunuhan jurnalis Al Jazeera di Gaza akibat serangan udara Israel.
Uni Eropa mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif
Produk-produk Indonesia yang memiliki keunggulan seperti TPT, produk perikanan, makanan olahan, serta minyak sawit dan turunannya, termasuk biodiesel, akan langsung menikmati tarif 0%.
dengan kesepakatan dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), tidak ada lagi hambatan ekspor sawit Indonesia ke pasar Eropa
INDONESIA terus mendorong penguatan hubungan kerja sama yang inklusif dan saling menguntungkan dengan Uni Eropa. Penerapan kebijakan visa cascade schengen
Donald Trump dan Vladimir Putin akan bertemu di Anchorage, Alaska, untuk membahas peluang kesepakatan damai.
Pangkalan Militer Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Kanada, yang dianggap memenuhi standar keamanan pertemuan Trump-Putin.
Presiden Zelensky menegaskan tidak akan menerima usulan Rusia serahkan wilayah Donbas demi gencatan senjata.
Donald Trump akan berupaya mengembalikan sebagian wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia, saat bertemu dengan Vladimir Putin di Alaska, Jumat.
PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky pada Sabtu (9/8) menegaskan setiap keputusan yang diambil tanpa melibatkan Ukraina tidak akan membawa perdamaian.
