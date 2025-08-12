Trump Janjikan Upaya Dapatkan Kembali Wilayah Ukraina dalam Pertemuan dengan Putin

Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan berupaya mengembalikan sebagian wilayah Ukraina yang saat ini dikuasai Rusia. Hal itu akan dibahas saat bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat mendatang.
“Rusia telah menduduki wilayah penting Ukraina. Kami akan mencoba mendapatkan kembali sebagian wilayah itu untuk Ukraina,” ujar Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih.
Pertemuan antara Trump dan Putin dijadwalkan berlangsung di Alaska pada akhir pekan ini. Trump mengklaim bisa mengetahui dalam waktu dua menit setelah bertemu Putin apakah ada peluang kemajuan dalam pembicaraan. Ia menyebut pertemuan tersebut sebagai “pertemuan penjajakan” yang bertujuan mendorong Putin mengakhiri perang.
Trump kembali mengisyaratkan kemungkinan adanya “pertukaran atau perubahan wilayah” antara Rusia dan Ukraina, meskipun belum jelas wilayah mana yang mungkin dikembalikan Rusia. Ukraina sendiri tidak pernah mengklaim wilayah Rusia.
Trump mengatakan akan memberi kabar kepada para pemimpin Eropa jika Putin menawarkan kesepakatan yang dianggap “adil”. Namun, ia menegaskan akan berbicara terlebih dahulu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky “sebagai bentuk penghormatan”.
“Saya akan meneleponnya dulu... mungkin saya bilang, ‘semoga beruntung, terus berjuang’, atau mungkin saya bilang, ‘kita bisa membuat kesepakatan’,” ungkap Trump.
Tidak Setuju dengan Zelensky
Meski mengaku memiliki hubungan baik dengan Zelensky, Trump mengaku “sangat tidak setuju” dengan langkah-langkah yang diambil presiden Ukraina itu. Ia bahkan pernah menyalahkan Zelensky atas terjadinya perang yang dimulai sejak invasi penuh Rusia pada Februari 2022. Trump juga membuka kemungkinan adanya pertemuan tiga pihak di masa depan, melibatkan dirinya, Putin, dan Zelensky.
Sementara itu, Wakil Presiden Komisi Eropa Kaja Kallas menilai Putin masih mengedepankan cara lama dengan membagi wilayah dan pengaruh. Namun, ia menegaskan bahwa Eropa tidak akan menerima kesepakatan yang tidak disetujui Ukraina.
“Jika Ukraina tidak dilibatkan, kesepakatan itu tidak akan bisa dijalankan. Karena itu, Ukraina harus berada di meja perundingan,” kata Kallas. Ia berharap Zelensky akan diundang dalam pertemuan tersebut.
Kremlin merendahkan ekspektasi terkait pertemuan dengan Zelensky. Putin menegaskan syarat pertemuan masih jauh terpenuhi.
Trump mengumumkan rencana pertemuan dengan Putin pada Jumat lalu, bertepatan dengan tenggat waktu yang ia tetapkan sendiri bagi Rusia untuk menyetujui gencatan senjata atau menghadapi sanksi AS tambahan.
Menanggapi rencana pertemuan Alaska, Zelensky memperingatkan kesepakatan tanpa keterlibatan Ukraina hanyalah “keputusan mati”. Ia juga mengutip laporan intelijen Ukraina yang menyebut tidak ada tanda-tanda Rusia bersiap mengakhiri perang.
Zelensky dijadwalkan mengikuti pertemuan virtual pada Rabu bersama Trump, Wakil Presiden AS JD Vance, dan para pemimpin Uni Eropa. Juru bicara Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan, ia mengundang para pemimpin tersebut beserta pejabat tinggi Uni Eropa dan NATO untuk membahas strategi menekan Moskow jelang pertemuan Trump-Putin.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga sepakat bahwa setiap kesepakatan damai harus dibangun bersama Ukraina, bukan dipaksakan. Keduanya menegaskan akan terus bekerja sama erat dengan Trump dan Zelensky dalam beberapa hari ke depan. (BBC/Z-2)
Pertemuan terakhir Putin dengan presiden AS di tanah Amerika terjadi pada 2015 saat bertemu Barack Obama di Majelis Umum PBB
pengamat memproyeksikan harga emas global akan mengalami tren kenaikan mencapai US$3.600 per troy ounce, dipengaruhi antara lain akibat rencana pertemuan donald trump dengan vladimir putin
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada Jumat pekan depan
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump, Jumat (8/8), mengumumkan bahwa dia akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 15 Agustus di Negara Bagian Alaska.
Xi Jinping dilaporkan menyambut baik dialog antara Washington dan Moskow dan menegaskan kembali dukungan Beijing terhadap upaya penyelesaian perang.
PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky pada Sabtu (9/8) menegaskan setiap keputusan yang diambil tanpa melibatkan Ukraina tidak akan membawa perdamaian.
Gelombang tsunami setinggi 1 kaki tercatat di Pulau Amchitka, Alaska.
OTORITAS Amerika Serikat mengeluarkan peringatan tsunami untuk Hawaii mengantisipasi gelombang yang dipicu gempa dahsyat di Rusia, Rabu (30/7).
Gempa bumi berkekuatan 7,3 skala Richter mengguncang lepas pantai negara bagian Alaska, Amerika Serikat.
Kawah Savonoski di barat daya Alaska telah lama membingungkan para ilmuwan karena asal-usulnya yang belum terpecahkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved