Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Trump Dukung Rencana Putin yang Ingin Kuasai 2 Wilayah Ukraina

Budi Ernanto
17/8/2025 09:19
Trump Dukung Rencana Putin yang Ingin Kuasai 2 Wilayah Ukraina
Donald Trump (kanan) dan Vladimir Putin.(AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebutkan mendukung rencana Rusia untuk menguasai dua wilayah Ukraina, yakni Donetsk dan Luhansk.

Donetsk dan Luhansk ada di Donbas yang berlokasi di timur Ukraina.

"Trump cenderung mendukung (rencana) itu," kata seorang sumber dikutip dari AFP.

Baca juga : Trump Laporkan Hasil Pertemuan dengan Putin ke UE dan Zelensky

Namun, lanjut sumber tersebut, Ukraina telah menyatakan ogah untuk menyerahkan Donbas ke Rusia.

Para pejabat AS telah mengatakan bahwa jika tuntutan Rusia dipenuhi, maka Putin tidak akan melanjutkan serangan di wilayah Kherson dan Zaporizhzhia sehingga akan ada semacam pembekuan di sana.

"Namun secara de facto, semuanya akan bergantung pada janji Putin," kata sumber tersebut.

Sementara itu, menurut The New York Times ada dua pejabat senior Eropa yang mengatakan bahwa Trump mendukung rencana Putin untuk mengakhiri perang di Ukraina dengan menyerahkan wilayah yang belum ditaklukkan kepada Rusia, alih-alih mencoba gencatan senjata. (I-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Budi Ernanto
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved