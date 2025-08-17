Trump Dukung Rencana Putin yang Ingin Kuasai 2 Wilayah Ukraina

Donald Trump (kanan) dan Vladimir Putin.(AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebutkan mendukung rencana Rusia untuk menguasai dua wilayah Ukraina, yakni Donetsk dan Luhansk.

Donetsk dan Luhansk ada di Donbas yang berlokasi di timur Ukraina.

"Trump cenderung mendukung (rencana) itu," kata seorang sumber dikutip dari AFP.

Namun, lanjut sumber tersebut, Ukraina telah menyatakan ogah untuk menyerahkan Donbas ke Rusia.

Para pejabat AS telah mengatakan bahwa jika tuntutan Rusia dipenuhi, maka Putin tidak akan melanjutkan serangan di wilayah Kherson dan Zaporizhzhia sehingga akan ada semacam pembekuan di sana.

"Namun secara de facto, semuanya akan bergantung pada janji Putin," kata sumber tersebut.

Sementara itu, menurut The New York Times ada dua pejabat senior Eropa yang mengatakan bahwa Trump mendukung rencana Putin untuk mengakhiri perang di Ukraina dengan menyerahkan wilayah yang belum ditaklukkan kepada Rusia, alih-alih mencoba gencatan senjata. (I-3)