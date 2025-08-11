Presiden AS Donald Trump Desak Pembersihan Tunawisma di Washington DC

Presiden Donald Trump serukan agar para tunawisma "segera pindah" dari Washington DC.(Media Sosial X)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menyerukan agar para tunawisma "segera pindah" dari Washington DC sebagai bagian dari janji untuk menanggulangi kejahatan di ibu kota. Namun, Wali Kota Muriel Bowser menolak keras perbandingan Gedung Putih yang menyamakan kondisi kota itu dengan Baghdad.

Melalui media sosial, Minggu (10/8), Trump menulis, “Kami akan menyediakan tempat tinggal, tapi JAUH dari ibu kota.” Ia juga mengumumkan konferensi pers pada Senin untuk memaparkan rencana membuat Washington DC “lebih aman dan lebih indah dari sebelumnya.”

Sebelumnya, Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang mempermudah penangkapan tunawisma, dan pekan lalu mengerahkan aparat federal ke jalan-jalan kota untuk menekan tingkat kejahatan. Dalam postingannya di platform Truth Social, Trump menegaskan, “Para tunawisma harus pindah SEGERA. Penjahat tidak perlu pindah, kami akan masukkan mereka ke penjara.” Ia menambahkan, “Kami ingin ibu kota kami kembali.”

Rincian rencana presiden masih belum jelas, namun pada 2022 Trump pernah mengusulkan untuk memindahkan tunawisma ke tenda-tenda “berkualitas tinggi” di lahan murah di luar kota, lengkap dengan fasilitas kamar mandi dan layanan medis.

Pengiriman aparat federal, termasuk polisi taman nasional, DEA, FBI, dan US Marshals, menyusul insiden percobaan pembajakan mobil terhadap mantan pegawai Departemen Efisiensi Pemerintah yang berusia 19 tahun.

Tingkat Kejahatan

Sementara itu, Wali Kota Bowser menyatakan kepada MSNBC, meski kejahatan pernah melonjak pada 2023, situasi saat ini jauh lebih baik. “Kami telah menurunkan tingkat kejahatan kekerasan ke level terendah dalam 30 tahun,” katanya. Bowser juga mengecam pernyataan staf Gedung Putih yang menyebut Washington DC “lebih berbahaya dari Baghdad” sebagai hiperbola yang tidak benar.

Meski tingkat pembunuhan di Washington DC masih tinggi secara per kapita dibandingkan kota lain di AS, sebanyak 98 kasus tahun ini. Data federal menunjukkan angka kejahatan kekerasan secara keseluruhan pada 2023 adalah yang terendah dalam tiga dekade terakhir.

Trump mengatakan konferensi pers di Gedung Putih akan membahas upaya mengakhiri “kejahatan, pembunuhan, dan kematian” di kota itu, serta renovasi fisik ibu kota. Ia menyebut Bowser sebagai “orang baik yang sudah berusaha”, tapi menyayangkan kejahatan makin memburuk dan kota menjadi “kotor dan kurang menarik.”

Tunawisma

Menurut Community Partnership, organisasi yang bekerja mengurangi tunawisma di Washington DC, kota dengan populasi sekitar 700.000 jiwa itu memiliki sekitar 3.782 tunawisma setiap malam. Sebagian besar tinggal di perumahan umum atau tempat penampungan darurat, namun sekitar 800 orang benar-benar tinggal di jalanan.

Sebagai distrik federal, Washington DC diawasi oleh pemerintah pusat yang memiliki kekuatan untuk menggantikan beberapa aturan lokal. Presiden mengendalikan tanah dan bangunan federal di kota tersebut, namun memerlukan persetujuan Kongres untuk mengambil alih kendali penuh atas distrik itu.

Belakangan ini, Trump juga mengancam akan mengambil alih kendali Kepolisian Metropolitan Washington DC, namun Bowser menegaskan hal itu tidak mungkin dilakukan. “Hukum kami mengatur kondisi yang harus dipenuhi untuk itu, dan kondisi itu tidak ada di kota kami saat ini,” ujarnya. (BBc/Z-2)