Headline
Akhiri Kekerasan di TNI

Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Wali Kota DC Janji Jaga Kepercayaan Publik di Tengah Campur Tangan Federal

Thalatie K Yani
12/8/2025 06:26
Wali Kota DC Janji Jaga Kepercayaan Publik di Tengah Campur Tangan Federal
Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, akan berupaya menjaga kepercayaan warga di tengah pengerahan aparat federal(Media Sosial X)

WALI Kota Washington DC, Muriel Bowser, menegaskan pihaknya akan berupaya menjaga kepercayaan warga di tengah pengerahan aparat federal yang diperintahkan Presiden Donald Trump. Ia mengingatkan, hilangnya kepercayaan publik terhadap kepolisian bisa berakibat fatal.

“Bisa menjadi bencana jika warga enggan melapor atau bekerja sama dengan polisi saat terjadi kejahatan. Lebih buruk lagi jika orang yang tidak melakukan pelanggaran justru terprovokasi untuk melakukannya,” ujarnya.

Bowser memastikan seluruh aparat federal yang bertugas di DC akan dapat dikenali lewat seragam, lencana, atau jaket khusus demi menghindari kebingungan di lapangan. Koordinasi antara Kepolisian DC dan komando federal, katanya, akan mengatur protokol respons yang jelas.

Baca juga : Wali Kota Washington DC Sebut Langkah Trump Ambil Alih Kendali Polisi Tak Lazim

Terkait hubungan dengan Trump, Bowser menyebut jalur komunikasi tidak akan berubah. Ia mengaku akan bersikap sesuai kepentingan kota dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah federal, termasuk Jaksa Agung Pam Bondi yang kini menjadi penghubung utama pelaksanaan perintah eksekutif tersebut.

Bowser menepis anggapan adanya perubahan struktur komando di kepolisian. “Kepala polisi tetap melapor ke wakil wali kota, dan wakil wali kota melapor langsung kepada saya,” tegasnya.

Meski mengkritisi langkah Trump, Bowser menilai peningkatan kehadiran aparat di lingkungan warga bisa berdampak positif jika dikelola dengan tepat. (CNN/Z-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved