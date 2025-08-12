Wali Kota DC Janji Jaga Kepercayaan Publik di Tengah Campur Tangan Federal

Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, akan berupaya menjaga kepercayaan warga di tengah pengerahan aparat federal(Media Sosial X)

WALI Kota Washington DC, Muriel Bowser, menegaskan pihaknya akan berupaya menjaga kepercayaan warga di tengah pengerahan aparat federal yang diperintahkan Presiden Donald Trump. Ia mengingatkan, hilangnya kepercayaan publik terhadap kepolisian bisa berakibat fatal.

“Bisa menjadi bencana jika warga enggan melapor atau bekerja sama dengan polisi saat terjadi kejahatan. Lebih buruk lagi jika orang yang tidak melakukan pelanggaran justru terprovokasi untuk melakukannya,” ujarnya.

Bowser memastikan seluruh aparat federal yang bertugas di DC akan dapat dikenali lewat seragam, lencana, atau jaket khusus demi menghindari kebingungan di lapangan. Koordinasi antara Kepolisian DC dan komando federal, katanya, akan mengatur protokol respons yang jelas.

Terkait hubungan dengan Trump, Bowser menyebut jalur komunikasi tidak akan berubah. Ia mengaku akan bersikap sesuai kepentingan kota dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah federal, termasuk Jaksa Agung Pam Bondi yang kini menjadi penghubung utama pelaksanaan perintah eksekutif tersebut.

Bowser menepis anggapan adanya perubahan struktur komando di kepolisian. “Kepala polisi tetap melapor ke wakil wali kota, dan wakil wali kota melapor langsung kepada saya,” tegasnya.

Meski mengkritisi langkah Trump, Bowser menilai peningkatan kehadiran aparat di lingkungan warga bisa berdampak positif jika dikelola dengan tepat. (CNN/Z-2)