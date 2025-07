Presiden Prabowo Tunjukkan Peran Strategis Indonesia di KTT BRICS

Foto bersama dalam momen KTT BRICS 2025 di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu, 6 Juli 2025.(Dok. BPMI Setpres/Muchlis Jr )

PRESIDEN Republik Indonesia, Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang diselenggarakan pada Minggu (6/7) di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil.

KTT tahun ini mengusung tema “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance” dan menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik dan geostrategis dunia.

Setibanya di lobi VVIP MAM, Presiden Prabowo mendapat sambutan dari pasukan kehormatan sebagai bentuk penghargaan resmi terhadap kepala negara peserta KTT.

Baca juga : KTT BRICS di tengah Bayang-bayang Kebijakan Tarif Trump

Sebelum kehadiran Presiden Indonesia, para pemimpin dari Iran, India, Mesir, Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, Rusia, Tiongkok dan Ethiopia telah lebih dulu tiba dan menerima penyambutan serupa.

Presiden Prabowo kemudian menuju lokasi utama pelaksanaan KTT dan disambut langsung oleh Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva selaku Ketua BRICS 2025.

Saling berpelukan hangat

Kedua pemimpin berjabat tangan dan saling berpelukan hangat, diiringi perbincangan singkat dan sesi foto resmi sebagai simbol persahabatan dan kerja sama erat antarnegara.

Baca juga : Ini Persamaan BRICS dan Gerakan Non-Blok

Sambutan hangat dari Presiden Brasil mencerminkan antusiasme dan dukungan kuat atas kehadiran Presiden Prabowo dalam forum BRICS, yang menjadi keikutsertaan pertama Indonesia sebagai anggota penuh sejak bergabung pada Januari 2025.

Usai seremoni penyambutan, Presiden Prabowo bergabung bersama para pemimpin dunia lainnya di Leaders’ Lounge untuk saling bertukar pandangan secara informal mengenai isu-isu global utama sebelum memasuki sesi utama KTT.

Mengikuti sesi foto

Presiden Prabowo juga mengikuti sesi foto bersama seluruh kepala negara dan delegasi yang hadir. Dalam sesi tersebut, Presiden tampak berdiri di antara Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa dan Putra Mahkota Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Agenda KTT kemudian berlanjut ke Ruang Plenary, tempat para pemimpin mengikuti sesi terbatas dengan tema “Peace and Security, and Global Governance Reform.” Dalam sesi ini, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan sikap dan pandangan Indonesia terhadap tema tersebut.

Selain mengikuti sesi utama, Presiden Prabowo juga direncanakan akan menghadiri sejumlah pertemuan bilateral dan forum penting lainnya selama dua hari ke depan sebagai bagian dari rangkaian KTT BRICS 2025. (Fer/I-1)