Presiden Jokowi Desak Biden Bantu Akhiri Kekejaman di Gaza

PRESIDEN Joko Widodo mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden saat berkunjung ke Gedung Putih untuk berbuat lebih banyak guna mengakhiri kekejaman di Gaza dan membantu mewujudkan gencatan senjata. Perang Israel-Hamas membayangi perundingan di Ruang Oval, yang dimaksudkan untuk menunjukkan peningkatan hubungan ketika Washington mencoba meningkatkan aliansi melawan Tiongkok yang semakin agresif. “Indonesia meminta AS berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekejaman di Gaza,” kata Jokowi ketika kedua presiden bertemu di depan api yang berkobar. Baca juga: Joe Biden Serukan Perlindungan Rumah Sakit di Gaza “Gencatan senjata adalah suatu keharusan demi kemanusiaan.” Presiden Indonesia mengatakan akan menyampaikan kepada Biden sebuah “pesan yang sangat kuat” dari pertemuan puncak gabungan para pemimpin Arab dan Muslim di Riyadh pada akhir pekan yang mengutuk Israel dan menyerukan gencatan senjata. Baca juga: 7 Bayi Prematur di Gaza Meninggal, Israel Kepung RS dengan Tank dan Penembak Jitu Jokowi juga mengatakan akan "menyampaikan pesan khusus dari Presiden Mahmoud Abbas dari Palestina, yang meminta saya untuk menyampaikannya kepada Presiden Biden," mengenai perang tersebut. Para pejabat AS mengatakan Biden pada gilirannya akan mendesak rekannya dari Indonesia untuk mengambil “peran yang lebih besar” dalam menyelesaikan konflik Israel-Hamas dalam pembicaraan di Gedung Putih pada hari Senin. “Saya pikir penting untuk mendengar perspektif Indonesia mengenai konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah,” kata seorang pejabat senior pemerintah AS pada hari Minggu melalui telepon dengan wartawan. Hal ini mencakup “masalah gencatan senjata” tetapi juga tujuan jangka panjang seperti solusi dua negara setelah perang dan membangun kembali Jalur Gaza yang hancur, kata pejabat AS. Indonesia pekan lalu membantah tuduhan Israel sebuah rumah sakit yang dibangun di Gaza menggunakan dana amal Indonesia berada di atas jaringan terowongan Hamas. Strategis Pertemuan tersebut bertujuan untuk menunjukkan persatuan menjelang pertemuan puncak Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di San Francisco minggu ini, dengan Washington berusaha melawan Beijing dalam hal ini, wilayah Asia-Pasifik. Indonesia dan Amerika Serikat sedang berjabat tangan dalam menjalin “kemitraan strategis komprehensif” baru – hubungan diplomatik tingkat tertinggi di Indonesia. Biden mengungkapkan peningkatan hubungan serupa dengan Vietnam dalam kunjungannya ke Hanoi pada bulan September, sebagai bagian dari upaya Washington untuk memperkuat jaringan sekutunya di Asia dan Pasifik. Indonesia, seperti banyak negara berkembang dan berkembang, telah menerima investasi dan pinjaman Tiongkok dalam jumlah besar, khususnya untuk proyek infrastruktur. Para pemimpin juga akan membahas kerja sama mengenai mineral penting untuk baterai kendaraan listrik dan teknologi energi ramah lingkungan lainnya, kata para pejabat AS. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Washington terjadi menjelang apa yang disebut para pejabat sebagai minggu penting di mana Biden menjadi tuan rumah KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di San Francisco. Biden akan bertemu Presiden Tiongkok Xi di sela-sela KTT pada hari Rabu – pembicaraan pertama mereka sejak G20 berkumpul di pulau resor Indonesia, Bali pada November 2022. Indonesia dan negara-negara lain akan mengawasi pembicaraan antara negara adidaya yang bersaing karena “mereka menginginkan situasi yang tidak menimbulkan risiko konflik global,” kata seorang pejabat AS. (AFP/Z-3)

