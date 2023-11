Jokowi akan Perjuangkan Nasib Palestina di OKI dan AS

PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan akan hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja sama Islam (OKI) di Arab Saudi, Sabtu (11/11), membahas kondisi di Gaza, Palestina. Indonesia juga akan mendorong perdamaian wilayah yang tengah diinvasi Israel itu juga lewat pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden do Gedung Putih, Senin (13/11). "Presiden Jokowi telah dijadwalkan untuk hadir langsung dalam KTT Darurat OKI di Riyadh, Sabtu (11/11), kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (9/11). Menurut dia KTT tersebut akan difokuskan untuk membahas perkembangan terakhir situasi di Gaza dan mengkonsolidasikan upaya bersama negara-negara OKI untuk menghentikan kekejaman Israel di Gaza saat ini. Baca juga: Presiden Palestina Tolak Berbagi Wilayah Gaza dengan Israel Seruan yang sama akan disampaikan Presiden Jokowi saat dijamu Joe Biden dua hari setelahnya di Gedung Putih, Washington.DC, AS. Perdamaian di Gaza merupakan salah satu isu utama yang akan disampaikan Jokowi kepada Biden dalam kunjungan bilateral tersebut. "Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Presiden Joe Biden. Presiden Jokowi akan menyampaikan posisi Indonesia mengenai situasi di Gaza kepada Presiden Joe Biden," jelasnya. Baca juga: Kapal Rumah Sakit Menuju Palestina Menunggu Izin Teritorial Karena pertemuan bilateral tersebut berlangsung persis setelah KTT OKI, lanjut dia, dipastikan Jokowi juga akan menyampaikan hasil-hasil KTT tersebut kepada Biden. "Sebagaimana biasa dalam kunjungan bilateral Presiden Jokowi, isu kerja sama ekonomi juga akan menjadi salah satu fokus," pungkasnya. Terpisah, Jokowi menyampaikan rencana kunjungan dua agenda tersebut di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kamis (9/11). Setelah kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi menuturkan akan terbang ke AS untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang berlangsung di San Fransisco, pada 11-17 November 2023. "Nanti Insya Allah besok malam (Sabtu 10/11), saya akan meluncur ke Saudi Arabia untuk ikut dalam KTT OKI khusus Gaza," terang Jokowi. Jokowi berjanji akan menyampaikan hasil pembahasan di KTT Luar Biasa OKI pada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Indonesia berulang kali menegaskan komitmennya mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia juga mengecam serangan yang dilakukan oleh Israel pada kelompok militan Palestina Hamas. Indonesia menyerukan agar perang di Gaza dihentikan sehingga tidak semakin banyak korban. Sementara itu, AS merupakan sekutu dari Israel. "Nanti akan terbang ketemu dengan Presiden Joe Biden dan kita di dari hasil OKI nanti saya akan diutus untuk menyampaikan kepada Presiden Joe Biden agar perang di Hamas-Israel bisa distop. Bisa segera dihentikan," terang Jokowi. Jokowi juga menyampaikan Indonesia akan mengirimkan bantuan lagi ke Gaza, Palestina. Ia mengapresiasi masyarakat yang terus menyuarakan kepedulian terhadap rakyat Palestina. "Ini baru disiapkan tapi sebetulnya barang-barangnya banyak yang sudah siap hanya perlu persiapan kan. Persiapan pesawatnya persiapan timnya. Kalau barangnya sudah," ucap presiden. (Z-10)

