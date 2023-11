Prabowo Sayangkan Sikap Diam Negara Barat terhadap Dampak Konflik di Palestina

MENTERI Pertahanan Prabowo Subianto menyoroti sikap negara barat yang diam dalam menghadapi konflik yang sedang terjadi di Gaza, Palestina, khususnya yang berdampak terhadap anak-anak.

Dia menyayangkan sikap diam barat yang selalu mendengungkan demokrasi serta Hak Asasi Manusia (HAM).

"Sayang disayang, mereka banyak mengajarkan demokrasi. Mereka ajarkan hak asasi manusia. Tapi, begitu ada sebuah negara yang bom rumah sakit, yang bunuh anak-anak kecil, mereka diam seribu bahasa," kata Prabowo saat menghadiri Dialog Cendekia yang digagas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (4/11).

Korban konflik antara Hamas dan Israel itu paling banyak berada di Jalur Gaza, yakni mencapai 9.061 jiwa dan korban luka 22.911 orang. Sementara di wilayah Tepi Barat korban jiwa 132 orang dan korban luka 2.281 orang.

Dalam periode sama, jumlah total korban jiwa dari pihak Israel sekitar 1.419 orang dan korban lukanya 5.415 orang.

Prabowo juga mengingatkan bagaimana sejarah memiliki nilai penting bagi sebuah bangsa. Untuk itu, ia berharap para cendekiawan muslim dapat terus mempelajari sejarah, selain mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

"Kita harus belajar sejarah. Karena itu, cendekiawan muslim, selain IPTEK, saya juga berharap belajarlah sejarah," ujarnya.

Melansir data yang dihimpun United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) dari Kementerian Kesehatan Gaza dan keterangan resmi pemerintah Israel terungkap lebih dari 9.100 warga Palestina tewas akibat perang antara Israel dan kelompok militan Hamas selama periode 7 Oktober-2 November 2023. (Z-5)