PBB Dukung Penuh Inisiatif Keketuaan ASEAN Selesaikan Krisis Myanmar

SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.

"PBB sepenuhnya mendukung konsensus lima poin ASEAN dan kami sepenuhnya mendukung inisiatif Presidensi Indonesia untuk ASEAN," kata Guterres dalam konferensi pers di Jakarta Kamis (7/9).

Pihaknya juga berharap para pemimpin ASEAN yang sepakat membentuk troika beranggotakan negara pemegang jabatan keketuaan, negara Ketua ASEAN sebelumnya, dan Ketua ASEAN berikutnya tetap berkomitmen penuh untuk menemukan solusi politik di Myanmar.

"Solusi politik tersebut tentu saja membutuhkan pembebasan semua tahanan politik dan perlu membuka jalan yang jelas bagi pembentukan kembali institusi-institusi demokratis di negara tersebut," tegasnya.

Dalam Pertemuan Pemimpin ASEAN (ASEAN Leaders Meeting/ALM) secara khusus membahas krisis Myanmar telah disepakati 5 poin konsensus.

1. Kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya;

2. Dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat;

3. Utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN;

4. ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management);

5. Utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

(Z-9)