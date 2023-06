AS Pererat Hubungan, Blinken Mulai Kunjungan ke Arab Saudi

MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken telah mengadakan pembicaraan dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Misi diplomatik ini bertujuan untuk memantapkan hubungan antara kedua negara tersebut setelah bertahun-tahun mengalami ketidaksepahaman mengenai berbagai isu mulai dari hak asasi manusia, keamanan regional, hingga harga minyak.

Blinken bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada hari Selasa(6/6) dan keduanya berkomitmen untuk memajukan stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di seluruh Timur Tengah dan sekitarnya.

Blinken juga menekankan bahwa hubungan bilateral antara Washington dan Riyadh diperkuat oleh kemajuan dalam hal hak asasi manusia, dan berterima kasih kepada Arab Saudi atas dukungannya selama evakuasi warga negara AS dari Sudan. Begitu juga atas upaya diplomatik untuk menghentikan pertempuran antara faksi-faksi yang berseteru di Sudan.

Dalam lawatan tingkat tinggi kedua Washington ke Arab Saudi, Blinken akan bertemu dengan para pejabat tinggi Arab Saudi lainnya dalam kunjungan tiga harinya. Bahkan penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan juga melakukan perjalanan ke Arab Saudi pada tanggal 7 Mei.

Kunjungan Blinken dilakukan hanya beberapa hari setelah Arab Saudi berjanji untuk memangkas produksi minyak lebih lanjut, sebuah langkah yang kemungkinan besar akan menambah ketegangan dalam hubungan antara Washington dan Riyadh.

Riyadh telah berulang kali berselisih dengan Presiden AS Joe Biden mengenai pasokan minyak mentah ke pasar global, kesediaannya untuk bermitra dengan Rusia di OPEC+ dan mencapai kesepakatan dengan Iran yang dimediasi oleh Tiongkok.

Menurut para analis, tujuan dari kunjungan Blinken ini adalah untuk mendapatkan kembali pengaruhnya dengan Riyadh atas harga minyak, menghilangkan pengaruh Tiongkok dan Rusia di wilayah ini dan memelihara harapan untuk normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel pada akhirnya.

Richard Goldberg, seorang penasihat senior di lembaga think tank yang berbasis di Washington, DC, Foundation for Defense of Democracies, mengatakan bahwa mencegah hubungan Arab Saudi-Tiongkok yang lebih dekat mungkin merupakan elemen yang paling penting dari kunjungan Blinken.

“(Blinken harus menjelaskan) mengapa kepentingan Tiongkok tidak sejalan dengan Arab Saudi dan mengapa hubungan yang lebih dekat secara strategis menghambat hubungan yang lebih dekat dengan Washington," kata Goldberg.

Kasus Jamal Khashoggi

Hubungan AS dengan Arab Saudi dimulai dengan awal yang tidak mulus pada tahun 2019 ketika Biden, selama kampanye kepresidenannya, mengatakan bahwa ia akan memperlakukan Riyadh seperti paria jika ia terpilih.

Segera setelah menjabat pada tahun 2021, Biden merilis penilaian intelijen AS bahwa Putra Mahkota menyetujui operasi untuk menangkap dan membunuh jurnalis dan kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi, pada tahun 2018.

Kunjungan Biden ke kerajaan pada Juli 2022 tidak banyak membantu meredakan ketegangan dan Riyadh semakin tidak tertarik untuk menyelaraskan diri dengan prioritas AS di kawasan tersebut.

Namun, Hussein Ibish, seorang peneliti senior di Arab Gulf States Institute di Washington, DC, mengatakan bahwa hubungan antara Washington dan Riyadh telah membaik.

"Terlihat lebih tegang dan dalam beberapa hal memang demikian tetapi secara keseluruhan lebih kuat," kata Ibish.

"Di balik tenda, terutama dalam hal keamanan dan beberapa hal lain seperti itu, hubungan ini lebih kuat daripada setahun yang lalu,” pungkasnya (Aljazeera/Z-4)