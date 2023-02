Tiongkok Protes Penembakan Balonnya oleh AS

PEMERINTAH Tiongkok mengelurkan pernyataan keras terhadap Amerika Serikat (AS) yang menembak jatuh balonnya. Keputusan Washington tersebut disebut Beijing dapat memperkeruh hubungan kedua negara yang sedang tidak stabil.

Namun pemerintah AS mengklaim balon udara berwarna putih yang terbang di atas teritorialnya itu melakukan aksi terlarang dan terindikasi bagian dari kegiatan intelijen. Selama beberapa hari balon--yang akhirnya ditembak jatuh AS menggunakan senjata dari pesawat tempurnya--itu melayang, termasuk melintasi daerah sensitif.

Akibatnya, rencana kunjungan ke Beijing oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken dibatalkan buntut dari insiden tersebut. AS telah menembak jatuh balon itu pada Sabtu (4/2), berbekal tuduhan pelanggaran yang tidak dapat diterima Beijing terhadap kedaulatan Amerika.

Beijing memprotes langkah AS itu dan mengklaim balon itu ialah pesawat sipil yang berada di luar jalurnya. Pemerintah Tiongkok pun melayangkan nota keluhan secara resmi melalui Kedutaan Besar AS di Beijing. "Tindakan AS telah berdampak serius dan merusak upaya dan kemajuan kedua belah pihak dalam menstabilkan hubungan Tiongkok-AS sejak pertemuan di Bali," kata Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Xie Feng dalam suratnya kepada pemerintah AS.

Dia merujuk pada pertemuan puncak antara Presiden Joe Biden dan Xi Jinping pada November di sela KTT G20 di Bali. Beijing sangat memperhatikan perkembangan situasi dan berhak untuk membuat reaksi lebih lanjut yang diperlukan.

Pejabat Pentagon menggambarkan pesawat itu berjenis balon pengintai ketinggian. Washington telah mengambil langkah-langkah untuk memblokirnya dari mengumpulkan informasi sensitif yang tersimpan dalam balon tersebut.

Sehari setelahnya, balon serupa telah terlihat di suatu tempat di atas Amerika Latin. Pejabat Angkatan Udara Kolombia mengklarifikasi penemuan balon serupa yang telah dipaksa jatuh dengan mengerahkan pesawat tempur AS itu. (AFP/OL-14)