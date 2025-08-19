Film Animasi Tiongkok Terlaris, Michelle Yeoh Hidupkan Ne Zha 2 Versi Bahasa Inggris

Film animasi Ne Zha 2.(Dok. AP)

Ne Zha 2, film animasi Tiongkok yang memecahkan rekor dunia, akan segera hadir dalam versi bahasa Inggris dengan aktris pemenang Oscar Michelle Yeoh sebagai pengisi suara. Film ini sebelumnya telah meraup lebih dari US$2 miliar di box office Tiongkok, menjadikannya film animasi terlaris sepanjang masa dan salah satu dari hanya segelintir film non-Hollywood yang menembus angka tersebut.

Yeoh, yang baru-baru ini memenangi Academy Award, akan mengisi suara Lady Yin, ibu dari tokoh utama Ne Zha. Menurutnya, keterlibatan ini bukan sekadar peran, melainkan kesempatan untuk membawa mitologi Tiongkok ke panggung internasional.

“Cerita ini penuh dengan kekuatan, emosi, dan budaya yang bisa dirasakan semua orang, bukan hanya masyarakat Asia,” ujarnya.

Film garapan sutradara Jiaozi (Yang Yu) ini melanjutkan kisah Ne Zha (2019) dengan narasi yang lebih emosional dan visual spektakuler berdurasi lebih dari dua jam.

Di Tiongkok, film ini merajai layar lebar selama Tahun Baru Imlek dan menyumbang hampir 60 persen dari pendapatan box office nasional. Perilisannya di Amerika Utara pada Februari lalu juga mencatatkan rekor, menjadi film Tiongkok dengan debut terbesar di wilayah tersebut.

Kini, dengan peluncuran internasional pada 22 Agustus 2025 di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, Ne Zha 2 siap memperluas pengaruhnya. Distribusi dilakukan oleh A24 dan CMC Pictures, menghadirkan film dalam format premium IMAX dan 3D untuk menjangkau lebih banyak penonton global.

Selain pencapaian komersialnya, Ne Zha 2 juga dinilai berhasil membawa animasi Tiongkok ke level baru. Dengan kualitas teknis yang disandingkan dengan produksi Hollywood, film ini disebut sebagai simbol kebangkitan perfilman Asia di pasar dunia. (CNN/Z-10)