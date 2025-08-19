Film Animasi Tiongkok Terlaris, Michelle Yeoh Hidupkan Ne Zha 2 Versi Bahasa Inggris

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
Ne Zha 2, film animasi Tiongkok yang memecahkan rekor dunia, akan segera hadir dalam versi bahasa Inggris dengan aktris pemenang Oscar Michelle Yeoh sebagai pengisi suara. Film ini sebelumnya telah meraup lebih dari US$2 miliar di box office Tiongkok, menjadikannya film animasi terlaris sepanjang masa dan salah satu dari hanya segelintir film non-Hollywood yang menembus angka tersebut.
Yeoh, yang baru-baru ini memenangi Academy Award, akan mengisi suara Lady Yin, ibu dari tokoh utama Ne Zha. Menurutnya, keterlibatan ini bukan sekadar peran, melainkan kesempatan untuk membawa mitologi Tiongkok ke panggung internasional.
“Cerita ini penuh dengan kekuatan, emosi, dan budaya yang bisa dirasakan semua orang, bukan hanya masyarakat Asia,” ujarnya.
Film garapan sutradara Jiaozi (Yang Yu) ini melanjutkan kisah Ne Zha (2019) dengan narasi yang lebih emosional dan visual spektakuler berdurasi lebih dari dua jam.
Di Tiongkok, film ini merajai layar lebar selama Tahun Baru Imlek dan menyumbang hampir 60 persen dari pendapatan box office nasional. Perilisannya di Amerika Utara pada Februari lalu juga mencatatkan rekor, menjadi film Tiongkok dengan debut terbesar di wilayah tersebut.
Kini, dengan peluncuran internasional pada 22 Agustus 2025 di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, Ne Zha 2 siap memperluas pengaruhnya. Distribusi dilakukan oleh A24 dan CMC Pictures, menghadirkan film dalam format premium IMAX dan 3D untuk menjangkau lebih banyak penonton global.
Selain pencapaian komersialnya, Ne Zha 2 juga dinilai berhasil membawa animasi Tiongkok ke level baru. Dengan kualitas teknis yang disandingkan dengan produksi Hollywood, film ini disebut sebagai simbol kebangkitan perfilman Asia di pasar dunia. (CNN/Z-10)
Gempita Merdeka: Indonesia Fair 2025, pameran budaya, produk, dan panggung gembira Indonesia terbesar di Tiongkok,Minggu ( 17/8). Perayaan ini menandai 80 Tahun Kemerdekaan RI.
Vivo resmi memperkenalkan Vivo G3 di Tiongkok. Sejumlah peningkatan dari pendahulunya pun dihadirkan Vivo.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Senin (11/8) yang memperpanjang penghentian tarif lebih tinggi terhadap Tiongkok hingga 10 November 2025.
AMERIKA Serikat (AS) dan Tiongkok sepakat menunda kenaikan tarif impor selama 90 hari, hanya beberapa jam sebelum masa gencatan senjata perdagangan kedua negara berakhir pada Selasa (12/8).
Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, memberikan apresiasi tinggi kepada PT Lami Packaging Indonesia (LamiPak Indonesia) yang berhasil meningkatkan kapasitas produksinya.
