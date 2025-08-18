Vivo G3 Rilis di Tiongkok, Ponsel Entry-Level Dengan Baterai 6.000mAh

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
VIVO merilis ponsel Vivo G2 sebagai seri G pertama mereka tahun lalu. Perusahaan teknologi asal Tiongkok itu kini resmi memperkenalkan Vivo G3 di Tiongkok. Sejumlah peningkatan dari pendahulunya pun dihadirkan Vivo.
Dikutip dari GSM Arena, Ponsel ini hadir dengan layar LCD 6,74 inci beresolusi 720x1600 piksel dengan refresh rate 90 Hz. Ukuran yang cukup besar untuk mendukung pengguna melakukan sejumlah aktivitas digital. Meski resolusinya tidak lebih baik dari beberapa pesaing di kelasnya, namun itu cukup untuk menghadirkan tampilan layar yang nyamanan bagi pengguna.
Bagian belakang ponsel, tersedia kamera utama dengan lensa beresolusi 13 MP, sementara kamera depannya hadir dengan resolusi 5 MP. Jika melihat spesifikasi itu, nampaknya Vivo G3 bukan ponsel yang bisa diandalkan untuk mendukung kebutuhan fotografi. Namun ponsel ini hadir dengan baterai 6.000 mAh yang mendukung pengisian daya kabel 44 W.
Vivo G3 ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 6300, dapur pacu yang cukup baik di kelasnya. Chipset itu dipadukan dengan RAM 6/8GB dan penyimpanan 128/256GB. Dimensinya 167,3 x 76,95 x 8,19 mm dan berat 204g. Ponsel ini juga dilengkapi pemindai sidik jari kapasitif yang terpasang di samping, tertanam di tombol daya.
Ponsel ini ditawarkan di Tiongkok hanya dalam warna hitam dengan harga sekitar USD208 (sekitar Rp3,3 juta) untuk RAM 6GB dan penyimpanan 128GB, dan USD278 (sekitar Rp4,4 juta) untuk RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Sejauh ini belum diketahui apakah akan dijual di negara lain. (H-4)
Ilmuwan Tiongkok menemukan cara mengubah stem cell atau sel punca manusia menjadi sel otak penghasil dopamin.
Ne Zha 2, film animasi Tiongkok yang memecahkan rekor dunia, akan segera hadir dalam versi bahasa Inggris dengan aktris pemenang Oscar Michelle Yeoh sebagai pengisi suara.
Gempita Merdeka: Indonesia Fair 2025, pameran budaya, produk, dan panggung gembira Indonesia terbesar di Tiongkok,Minggu ( 17/8). Perayaan ini menandai 80 Tahun Kemerdekaan RI.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Senin (11/8) yang memperpanjang penghentian tarif lebih tinggi terhadap Tiongkok hingga 10 November 2025.
AMERIKA Serikat (AS) dan Tiongkok sepakat menunda kenaikan tarif impor selama 90 hari, hanya beberapa jam sebelum masa gencatan senjata perdagangan kedua negara berakhir pada Selasa (12/8).
