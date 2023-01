Tiongkok Keluarkan Peringatan setelah Warganya Jadi Korban Penembakan di AS

KEMENTERIAN Luar Negeri Tiongkok (MFA) dan Konsulat Jenderal Tiongkok di San Fransisco telah mengeluarkan peringatan kewaspadaan setelah warga negaranya menjadi korban dalam penembakan massal di California Utara, Amerika Serikat, Senin (23/1) lalu.



Dalam keterangannya di Beijing pada Jumat (27/1), MFA menyatakan perwakilan Tiongkok di AS telah menyusun langkah darurat perlindungan kekonsuleran.



Warga negara Tiongkok di AS diminta untuk memperhatikan situasi keamanan setempat, meningkatkan upaya pencegahan demi keselamatan mereka sendiri, dan menghindari tempat keramaian.



Warga Tiongkok yang membutuhkan bantuan kekonsuleran dapat menghubungi nomor kontak MFA atau perwakilan pemerintah Tiongkok di AS.



Konjen Tiongkok di San Fransisco tidak menyebutkan secara pasti berapa warga negaranya yang tewas dalam insiden penembakan di dua lokasi budi daya jamur di Half Moon Bay, California Utara, itu.



Otoritas AS menyebutkan peristiwa berdarah tersebut menewaskan tujuh orang dan melukai seorang lainnya.



Para korban --enam pria dan dua wanita-- merupakan warga keturunan Asia atau Hispanik, menurut Kantor Sheriff San Mateo seperti dikutip oleh Reuters.



Sementara itu, Konjen Tiongkok di Los Angeles memastikan seorang warga negaranya tewas dalam penembakan massal pada pesta perayaan Tahun Baru Imlek di sanggar tari Monterey Park, California. (Ant/OL-16)