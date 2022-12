Selasa 27 Desember 2022, 10:24 WIB AS Laporkan Korban Badai Salju Capai 50 Orang Cahya Mulyana | Internasional

John Normile / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Tampak sebuah kendaraan tertutup salju tebal dan rumah dengan tumpukan salju di Buffalo, New York, AS, Senin (26/12) waktu setempat.