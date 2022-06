Ikan Air Tawar Terbesar di Dunia Tertangkap di Kamboja

SEORANG nelayan di Sungai Mekong, Kamboja, telah menangkan ikan air tawar terbesar di dunia yang tercatat dalam sejarah, seekor ikan pari seberat 300 kilogram.

Ikan pari air tawar raksasa itu memiliki panjang 4 meter dari ujung moncong hingga ekor. Ikan itu ditangkap pada pekan lalu dan dilepaskan ke alam liar setelah dipasangi alat pelacak.

Ikan yang tinggal di dasar sungai itu mengalahkan rekor ikan air tawar sebelumnya, yang dipegang ikan lele, yang juga ditangkap di Sungai Mekong, tapi di wilayah Thailand pada 2005 yang memiliki berat 293 kilogram.

Ikan pari yang ditangkap di Provinsi Stung Treng, Kamboja utara itu, memiliki berat dua kali lipat dari rata-rata gorila.

"Dalam 20 tahun meneliti ikan raksasa di sungai dan danau di enam benua, ini merupakan ikan air tawar terbesar yang pernah kami temukan atau pernah didokumentasikan di mana pun," ujar Zeb Hogan, biolog yang memimpin proyek The Wonder of the Mekong.

"Ini adalah penemuan yang luar biasa dan menegaskan upaya untuk lebih mengeri misteri dair spesies yang ada di sungai ini," lanjutnya.

Lebih dari 1.000 spesies ikan tinggal di Sungai Mekong. (AFP/OL-1)