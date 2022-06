Saudi Sita Mainan Warna Pelangi dalam Berantas Homoseksualitas

PEJABAT Arab Saudi menyita mainan berwarna pelangi dan barang-barang pakaian dari toko-toko di ibu kota. Ini menjadi bagian dari tindakan keras terhadap homoseksualitas.

Barang-barang yang ditargetkan termasuk busur, rok, topi, dan tempat pensil berwarna pelangi. Sebagian besar tampaknya dibuat untuk anak kecil. Ini menurut laporan yang disiarkan Selasa (14/6) malam oleh saluran berita Al-Ekhbariya yang dikelola pemerintah.

"Kami menyita barang-barang yang bertentangan dengan agama Islam dan moral publik serta mempromosikan warna homoseksual yang menargetkan generasi muda," kata seorang pejabat dari kementerian perdagangan yang terlibat dalam aksi tersebut. Sambil menunjuk ke arah bendera pelangi, seorang jurnalis mengatakan, "Bendera homoseksualitas ada di salah satu pasar Riyadh."

Warna-warna itu mengirimkan pesan beracun kepada anak-anak, kata laporan itu. Homoseksualitas tergolong pelanggaran berat di Arab Saudi yang dikenal dengan interpretasi ketat terhadap hukum syariah Islam sebagai dasar dari seluruh sistem peradilannya.

Pada April, kerajaan mengatakan telah meminta Disney untuk memotong referensi LGBTQ dari film Doctor Strange in the Multiverse of Madness sebagai film Marvel terbaru, tetapi Disney menolaknya. Film tersebut akhirnya tidak diputar di bioskop-bioskop Saudi.

Baca juga: Pakar PBB Khawatir dengan Tindakan Keras Iran terhadap Demonstran

Animasi terbaru Disney berjudul Lightyear yang menampilkan ciuman sesama jenis juga dilarang di Arab Saudi dan lebih dari selusin negara lain. Sumber yang dekat dengan Disney mengatakan itu kepada AFP, Selasa, meskipun Riyadh belum mengomentari film itu.

Laporan Al-Ekhbariya pada Selasa juga menunjukkan foto Benedict Cumberbatch di Doctor Strange dan anak-anak asing yang tampaknya mengibarkan bendera pelangi. Laporan itu tidak merinci berapa banyak perusahaan yang menjadi sasaran atau barang-barang yang disita dalam operasi kementerian perdagangan. Pejabat Saudi tidak segera menanggapi permintaan komentar AFP pada Rabu (15/6). (OL-14)