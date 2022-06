McDonald's Rusia Rebranding Menjadi Vkusno & Tochka

Restoran cepat saji McDonald's (McD) kembali dibuka di Kota Moskow, Rusia pada hari Minggu ini namun dengan nama baru yakni "Vkusno & Tochka" (Tasty and that's it), lapor Reuters.

Sebelumnya, McDonald's yang sudah 30 tahun berbisnis di Rusia memutuskan untuk meninggalkan negara itu sebagai imbas konflik dengan Ukraina.

Kepala eksekutif Vkusno & Tochka Oleg Paroev mengatakan perusahaan berencana membuka kembali 200 restoran di Rusia pada akhir Juni dan 850 restoran hingga akhir musim panas.

"Tujuan kami adalah agar para tamu tidak melihat perbedaan pada kualitas maupun suasana," kata Paroev pada pembukaan gerai Vkusno & Tochka yang tepat berdiri di atas bangunan McDonald's pertama yang dibuka di Soviet - Moskow pada 1990.

Sama seperti McDonald's, Vkusno & Tochka merupakan restoran cepat saji dengan menu makanan dan minuman yang mirip dengan McD. Interior bangunannya tetap sama seperti sebelumnya, bahkan Oleg Paroev yang saat ini memimpin Vkusno & Tochka sebenarnya adalah CEO McDonald's Rusia yang mulai menjabat pada Februari 2022.

Paroev mengatakan perusahaan akan mempertahankan "harga yang terjangkau", namun tidak menutup kemungkinan akan mulai menaikkan harga jual dalam waktu dekat. (Ant/OL-12)