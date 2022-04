Biden: AS Kurangi Ketergantungan Energi dari Rusia

AMERIKA Serikat (AS) menegaskan negara-negara importir pasokan energi dari Rusia berhasil melepas ketergantungan.

Capaian ini membuat Rusia tidak dapat memengaruhi dengan iming-iming bahan bakar fosil. Presiden AS Joe Biden mengatakan cadangan minyak di Negeri Paman Sam dalam kondisi stabil, bahkan cenderung surplus.

Padahal, Washington sebelumnya bergantung pada Moskow dalam hal ketersediaan minyak. Biden juga menuduh Rusia telah memicu kenaikan harga minyak ke level tidak wajar di tengah invasi ke Ukraina.

AS pun berupaya menggenjot produksi minyak dalam negeri untuk menjaga cadangan. "Ini akan memberikan jumlah pasokan bersejarah untuk waktu yang bersejarah,” pungkas Biden.

Dampak lainnya, kata dia, harga minyak dunia bisa ditekan ke level lebih rasional. Sejumlah negara diketahui sudah mengambil kebijakan untuk mengakhiri ketergantungan terhadap minyak asal Rusia.

"Tambahan minyak AS setiap hari akan mengobati ketergantungan (pada Rusia),” imbuh Biden.

Langkah Biden untuk menggenjot produksi minyak dalam negeri, selain mengurangi ketergantungan terhadap Rusia, juga untuk merebut suara pemilih partainya, Demokrat. AS akan menggelar pemilihan paruh waktu pada November.

Biden menyatakan bahwa AS dan sekutunya mampu mengalahkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Diketahui, harga minyak melonjak hingga US$140 per barel pada Maret. Lalu, perlahan turun sejak AS melarang impor energi dari Rusia, meski masih di level US$100 per barel.(MalayMail/OL-11)