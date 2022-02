Israel Hukum Tentara terkait Kematian Lansia Palestina dalam Tahanan

MILITER Israel pada Selasa (1/2) mengatakan akan menegur seorang perwira senior dan mencopot dua lainnya dari peran kepemimpinan atas kematian seorang warga Palestina berusia 78 tahun yang diseret dari mobilnya lalu diikat dan ditutup matanya setelah dihentikan di suatu pos pemeriksaan. Dikatakan tentara percaya Omar Asaad sedang tidur ketika mereka memotong ikatannya dan meninggalkan dia tertelungkup di bangunan kososng tempat dia telah ditahan dengan tiga warga Palestina lain.

Tahanan lain mengatakan mereka tidak tahu dia ada di sana sampai setelah tentara pergi. Tidak jelas waktu tepatnya dia meninggal. Dia dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal setelah tahanan lain menemukannya tidak sadarkan diri.

"Penyelidikan menyimpulkan bahwa insiden itu merupakan peristiwa serius dan tidak menguntungkan. Ini akibat dari kegagalan moral dan pengambilan keputusan yang buruk di pihak tentara," kata militer dalam suatu pernyataan sebagaimana dilansir The Independent. Investigasi kriminal terpisah oleh polisi militer masih berlangsung.

Asaad memiliki kewarganegaraan Amerika dan keluarga besar yang tinggal di Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri AS telah menyatakan keprihatinan atas kematiannya dan menyerukan penyelidikan. Dua anggota delegasi kongres Wisconsin meminta pemerintah Biden untuk menyelidiki.

Militer Israel mengatakan mereka menyelidiki insiden semacam itu secara menyeluruh. Namun kelompok hak asasi mengatakan Israel jarang meminta pertanggungjawaban tentara atas kematian warga Palestina. Bahkan dalam kasus yang paling mengejutkan--dan yang terekam dalam video--tentara sering kali mendapatkan hukuman yang relatif ringan. Warga Palestina mengatakan mereka menderita penganiayaan sistematis yang hidup di bawah pendudukan militer.

Autopsi Palestina mengatakan Asaad meninggal karena serangan jantung yang disebabkan oleh ketegangan psikologis karena kekerasan eksternal yang dia alami. Dikatakan dia menderita kondisi kesehatan yang mendasarinya tetapi juga menemukan memar di kepalanya, kemerahan di pergelangan tangannya karena diikat, dan pendarahan di kelopak matanya karena ditutup matanya dengan erat.

Asaad dihentikan tentara sekitar pukul 03.00 di pos pemeriksaan sementara di desa asalnya Jiljiliya, Tepi Barat yang diduduki. Militer mengatakan dia tidak memiliki identitas apapun dan menolak untuk bekerja sama dengan pemeriksaan keamanan. Penyelidikannya menemukan tidak ada penggunaan kekerasan selain ketika (Asaad) ditangkap setelah menolak untuk bekerja sama.

Dikatakan tentara tidak mengidentifikasi tanda-tanda kesusahan ketika mereka membebaskan para tahanan setengah jam kemudian. Mereka berasumsi bahwa (Asaad) sedang tidur dan tidak mencoba membangunkannya. Militer mengatakan komandan batalion akan ditegur serta komandan peleton dan komandan kompi akan dicopot dari posisi mereka dan dilarang memimpin selama dua tahun.

Assad lahir di Jiljilya tetapi menghabiskan sekitar 40 tahun di Amerika Serikat. Dia menjadi warga negara AS sebelum kembali ke desa asalnya pada 2009 untuk pensiun bersama istrinya, Nazmia, kata keluarganya kepada The Associated Press.

Israel merebut Tepi Barat dalam perang Timur Tengah 1967. Otoritas Palestina mengelola sebagian wilayah itu, tetapi 2,5 juta penduduknya hidup di bawah kekuasaan militer Israel. Tentara Israel sering melakukan serangan malam hari, yang mereka katakan diperlukan untuk menangkap militan Palestina dan mendirikan pos pemeriksaan sementara untuk menghentikan dan menggeledah warga Palestina.

Keponakan Asaad, Assad Assad, mengatakan paman dan bibinya meninggalkan Jiljilya ke Chicago pada 1969 dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Mereka pindah ke Milwaukee pada 1974 dan makmur, membuka toko serbaada serta restoran.

Mereka termasuk di antara puluhan warga Jiljilya yang telah kembali ke desa selama bertahun-tahun untuk membangun rumah masa tua. "Mereka membangun istana mini untuk pensiun," katanya. "Sangat sepi. Yang Anda lihat hanyalah pohon zaitun. Pada malam hari, karena kami berada di ketinggian pegunungan, Anda mencium aroma kebun jeruk."

Keponakan Omar dan putranya, Hane Assad, keduanya menggambarkannya sebagai seorang filantropis yang hidup dalam kegembiraan. Hane Assad mengatakan kepada AP bahwa ayahnya sering membagikan uang kepada orang miskin.

"Dia hanya mencintai semua orang, tidak peduli apa ras Anda, dari budaya apa Anda berasal," katanya. "Dia hanya melihatmu sebagai manusia."

Hidangan favoritnya ialah maqluba--campuran nasi dan daging--serta dia suka bermain kartu. Dia pulang dari bermain kartu dengan sepupunya ketika tentara menghentikannya.

Hane Assad mengatakan ibu dan ayahnya akan mengunjunginya di rumahnya di Chesapeake, Virginia, sebelum ayahnya meninggal. Assad mengatakan ayahnya terlalu tua dan lemah untuk melawan siapa pun.

"Dia sangat lemah," kata Hane Assad. "Dia berjalan dengan tongkat. Dia membutuhkan waktu lima menit untuk sampai ke mobil. Dia tidak memiliki kekuatan 30 tentara. Militer mengatakan, 'Kami pergi dan dia baik-baik saja.' Itu tidak masuk akal."

Assad mengatakan dia selalu takut ketika dia kembali ke Jiljilya karena orang Israel yang mengoperasikan pos pemeriksaan itu secara kasar dan tidak sopan. Dia mengatakan dia pernah ditahan selama empat jam dalam perjalanan ke pemakaman neneknya. Pasukan menertawakan kewarganegaraan Amerikanya.

"Setiap kali kami dihentikan, Ayah akan mengatakan, 'Apa pun yang mereka minta, berikan kepada mereka. Tenang saja.' Sering kali kami ditilang dan saya tidak pernah melihatnya bertarung," kata Hane Assad. "Aku tidak percaya mereka melakukan itu kepada ayahku. Seorang pria berusia hampir 80 tahun. Semua prajurit di sana tidak bisa menanganinya? Ini tidak pantas. Anda tidak memperlakukan orang tua seperti itu." (OL-14)