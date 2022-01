Presiden Malawi Pecat Seluruh Menteri karena Kasus Suap

PRESIDEN Malawi Lazarus Chakwera, Senin (24/1), memeat seluruh menterinya trekait ksus penyuapan dan berjanji akan memproses seluruh tindakan melawan hukum yang dilakukan pejabat publik.

"Saya telah membubarkan kabinet dan seluruh fungsi kabinet akan dialihkan ke kantor saya hingga saya mengumumkan kabinet baru dalam dua hari ke depan," ungkap Chakwera dalam pidato nasional.

Dia menambahkan kabinet baru itu tidak akan melibatkan Menteri Pertanahan Kezzie Msukwa, yang ditangkap pada bulan lalu karena kasus penyuapan.

"Hal itu untuk mengizinkan da menghadapi dakwaan korupsi yang dihadapinya dan membersihkan namanya," kata Chakwera.

Keputusan mengejutkan itu diambil selepas pertemuan pekan lalu dengan kelompok berpengaruh, Episcopal Conference of Malawi and the Public Affairs Committee, yang terdiri dari kelompok gereja yang bertindak sebagai pengawas pemerintah.

Kedua grup mengungkapkan kekhawatiran mereka atas sikap bimbang presiden dalam perang melawan korupsi.

ECM, yang berisi uskup Katolik Malawi, mengatakan pemerintah harus memastikan tidak ada pihak yang ditekan, diintimidasi, atau dipengaruhi, dalam upaya menegakan keadilan.

"Jangan biarkan tersangka, betapa pun berkuasanya dia, betapaun kaya, atau koneksinya, untuk dilindungi dari hukum," ujar ECM dalam sebuah pernyataan resmi.

Chakwera memenangkan pemilu 2020 dengan janji untuk memerangi korupsi di negara miskin Afrika itu. (AFP/OL-1)