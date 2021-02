Moderna Ingin Kemas 50% Vaksin Covid-19 per Vial Tanpa Ganti Botol

PERUSAHAAN bioteknologi AS, Moderna menyatakan sedang mencari izin dengan regulator di seluruh dunia untuk menempatkan 50 persen lebih banyak vaksin virus korona ke dalam setiap botolnya sebagai cara cepat meningkatkan tingkat pasokan saat ini. Perusahaan tersebut mengeluarkan pernyataan setelah The New York Times pertama kali melaporkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) AS telah mengizinkannya untuk meningkatkan level hingga 40 persen.

"Untuk memaksimalkan sumber daya serta memaksimalkan peluang untuk memberikan lebih banyak dosis ke setiap pasar lebih cepat, Moderna telah mengusulkan untuk mengisi botol hingga 15 dosis vaksin dibandingkan 10 dosis sebelumnya," kata juru bicara dalam sebuah pernyataan kepada AFP, Jumat (12/1).

Perusahaan tersebut terlibat dalam diskusi dengan FDA dan pihak berwenang di negara lain, dan peningkatan dosis tidak memerlukan botol yang berbeda dengan yang saat ini digunakan.

"Setiap perubahan yang dihasilkan akan tunduk pada persetujuan akhir dari berbagai otoritas pengatur. Implementasi dari setiap perubahan tersebut diharapkan akan selesai dalam waktu sekitar dua sampai tiga bulan," katanya.

Mengutip sumber yang dekat dengan masalah tersebut, Times melaporkan bahwa FDA telah menyetujui Moderna menggunakan 14 dosis per botol, dibandingkan sebelumnya hanya 10 dosis per hari.

"Ini akan menjadi langkah maju yang bagus," kata Moncef Slaoui, kepala penasihat ilmiah untuk program pengembangan vaksin federal di bawah mantan presiden Donald Trump, kepada Times.

"Saya pikir itu akan berdampak dalam jangka pendek."

Sekitar sepuluh persen orang Amerika sejauh ini telah menerima satu dosis vaksin Covid. Dan jumlah dosis yang disediakan Moderna terhitung kurang dari setengah jumlah dari Pfizer. Pemerintahan Presiden Joe Biden telah mencapai kesepakatan dengan Moderna dan Pfizer untuk memasok total 600 juta dosis untuk dua kali suntikan hingga akhir Juli Jumlah tersebut cukup utuk menutupi 90% populasi AS yang wajib divaksin. (AFP/OL-3)