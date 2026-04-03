Mengenal Godzilla El Nino: Dampak, Siklus, dan Cara Menghadapinya

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
DALAM beberapa dekade terakhir, istilah Godzilla El Nino sering menghiasi tajuk berita utama saat dunia menghadapi anomali cuaca yang tidak biasa. Fenomena ini bukan sekadar perubahan suhu laut biasa, melainkan sebuah monster iklim yang mampu mengacaukan pola cuaca global, memicu kekeringan hebat di satu sisi bumi, dan menyebabkan banjir bandang di sisi lainnya.
Bagi Indonesia, memahami Godzilla El Nino adalah kunci untuk bertahan di tengah ketidakpastian alam.
Secara ilmiah, El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik tengah hingga timur.
Pemanasan ini menyebabkan bergesernya potensi pertumbuhan awan dari wilayah Indonesia ke wilayah Samudra Pasifik tengah, yang pada gilirannya mengurangi curah hujan di wilayah tanah air.
Istilah "Godzilla" disematkan oleh para ahli klimatologi, termasuk dari NASA, untuk menggambarkan intensitas El Nino yang masuk dalam kategori "Very Strong" atau sangat kuat. Jika El Nino biasa hanya meningkatkan suhu sekitar 1 hingga 1,5 derajat Celcius, Godzilla El Nino bisa mencatatkan anomali suhu hingga di atas 2,5 atau bahkan 3 derajat Celcius. Kekuatan inilah yang membuatnya destruktif dan sulit diprediksi.
Dunia telah mencatat beberapa kejadian El Nino ekstrem yang meninggalkan luka mendalam. Kejadian pada tahun 1997/1998 sering dianggap sebagai standar emas dari Godzilla El Nino.
Kala itu, kekeringan panjang memicu kebakaran hutan hebat di Kalimantan dan Sumatra, yang asapnya menyelimuti negara tetangga selama berbulan-bulan.
Kejadian serupa terulang pada 2015/2016. Fenomena ini tercatat sebagai salah satu yang terpanas dalam sejarah modern. Dampaknya tidak hanya terasa pada suhu udara, tetapi juga pada pemutihan terumbu karang (coral bleaching) secara masif di seluruh dunia akibat suhu laut yang terlalu panas.
Banyak ilmuwan mengaitkan peningkatan frekuensi dan intensitas El Nino dengan perubahan iklim global. Pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca membuat Samudra Pasifik menyimpan lebih banyak panas. Energi panas yang melimpah ini menjadi "bahan bakar" bagi terbentuknya Godzilla El Nino.
Meskipun El Nino adalah siklus alami yang terjadi setiap 2 hingga 7 tahun, campur tangan manusia dalam pemanasan global membuat siklus ini menjadi lebih ekstrem dan lebih sulit untuk dimitigasi. Kita tidak lagi hanya menghadapi siklus alam, tetapi siklus alam yang telah "terdistorsi" oleh aktivitas industri.
Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua samudra, merupakan wilayah yang paling rentan terhadap dampak El Nino. Berikut adalah beberapa dampak utama yang sering terjadi:
Dampak ekonomi dari Godzilla El Nino sangat nyata. Kenaikan harga pangan memaksa pemerintah melakukan impor besar-besaran, yang pada akhirnya dapat menekan nilai tukar rupiah akibat defisit neraca perdagangan di sektor pangan.
Di luar Indonesia, Godzilla El Nino membawa kekacauan yang berbeda. Di Amerika Selatan, seperti Peru dan Ekuador, fenomena ini justru membawa curah hujan ekstrem yang memicu banjir bandang dan tanah longsor. Sementara itu, di Australia, El Nino ekstrem sering kali diikuti oleh gelombang panas (heatwaves) yang mematikan dan kebakaran semak (bushfires) yang luas.
Secara global, Godzilla El Nino berkontribusi pada peningkatan suhu rata-rata bumi, menjadikan tahun-tahun terjadinya fenomena ini sebagai tahun terpanas dalam catatan sejarah meteorologi.
Menghadapi Godzilla El Nino memerlukan koordinasi lintas sektoral yang kuat. Kita tidak bisa menghentikan fenomenanya, tetapi kita bisa mengurangi dampaknya.
|Sektor
|Tindakan yang Harus Diambil
|Rumah Tangga
|Menampung air hujan, memperbaiki kebocoran pipa, dan mengurangi penggunaan air non-esensial.
|Pertanian
|Mengatur pola tanam, menggunakan mulsa untuk menjaga kelembapan tanah, dan menyiapkan pompa air.
|Kesehatan
|Menyiapkan masker untuk antisipasi kabut asap dan menjaga hidrasi tubuh di tengah cuaca panas.
|Lingkungan
|Tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan menjaga kebersihan saluran air.
Godzilla El Nino adalah pengingat keras bahwa bumi sedang mengalami perubahan besar. Fenomena ini bukan lagi sekadar anomali yang terjadi sekali dalam seumur hidup, melainkan ancaman nyata yang bisa kembali kapan saja dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan memahami pola, dampak, dan cara mitigasinya, kita dapat meminimalkan risiko kerugian jiwa maupun materi.
Kesiapsiagaan kolektif, mulai dari kebijakan pemerintah yang berbasis data hingga kesadaran individu dalam menjaga lingkungan, adalah satu-satunya cara untuk menjinakkan dampak dari "monster" iklim ini. Mari tetap waspada dan terus memantau informasi resmi dari otoritas terkait untuk menghadapi tantangan iklim di masa depan. (Z-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved