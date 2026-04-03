Kemenhaj Kawal Ekspor Bumbu dan Makanan Siap Saji untuk Logistik Haji 2026

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) mengawal pelepasan ekspor perdana bumbu pasta dan makanan siap saji untuk kebutuhan logistik haji 2026.
Pengiriman tahap awal ini dilakukan dari Gudang Lini Garuda, Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (2/4), dengan total 100 ton logistik yang akan dikirim secara bertahap ke Arab Saudi.
Proses pelepasan melibatkan dukungan PT Pos Indonesia dan Garuda Indonesia, memastikan rantai pasok logistik berjalan terintegrasi serta distribusi melalui jalur udara berlangsung lancar.
Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa Kemenhaj berperan aktif dalam mengawal seluruh proses distribusi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.
“Sebagai pengawal distribusi, Kemenhaj memastikan seluruh proses logistik haji memenuhi standar kehalalan, kesehatan, ketahanan produk, serta ketepatan waktu pengiriman, agar kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia terpenuhi dengan baik,” ujarnya.
Pengiriman logistik dijadwalkan berlangsung melalui sejumlah penerbangan pada 2 hingga 6 April 2026. Total kebutuhan dari dua vendor mencapai 230 ton, dengan sisa 130 ton masih dalam proses penjadwalan penerbangan.
Jaenal menambahkan, ekspor bumbu pasta dan RTE ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah, tetapi juga menjadi bagian dari uji coba dan peningkatan kapasitas industri dalam negeri.
“Ini sekaligus menjadi test run dan capacity building, memastikan produk Indonesia mampu memenuhi standar Arab Saudi, mengurangi ketergantungan impor, serta menciptakan efisiensi biaya,” tambahnya.
Kemenhaj menegaskan, pengawalan distribusi logistik ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji, sekaligus mendorong kemandirian dan efisiensi sistem logistik haji Indonesia. (H-4)
Modifikasi penggunaan bumbu untuk menurunkan kandungan natrium, dengan cara penggunaan bumbu dapur untuk mengurangi penggunaan bumbu bubuk mi instan.
Meski termasuk bumbu tradisional, terasi justru semakin relevan di era modern. Mulai dari sambal terasi, nasi goreng, tumis kangkung, sampai pelengkap hidangan kekinian.
BPKH melakukan terobosan mencakup peningkatan pasokan bumbu untuk catering, akomodasi hotel di Mekah dan Madinah, serta penyediaan makanan siap saji.
DALAM upaya memperkenalkan keragaman serta fungsi rempah-rempah nusantara khususnya kepada generasi muda, YNR menggelar pameran bertajuk Rempah dan Kita.
Chef Arnold Poernomo menyampaikan, sebagai chef profesional, dia tergerak untuk memberi solusi dengan membuat bumbu masak praktis yang sudah dikurasi dan dari pilihan bahan rempah terbaik.
Kemenhaj pastikan distribusi 360 ton bumbu dan makanan siap saji untuk haji 2026 tiba tepat waktu di Arab Saudi. Target rampung 10 April sebelum petugas tiba.
Bahkan ribuan balita dan anak di bawah umur sudah sekitar 20 hari harus bertahan dalam lumpur dan disela kayu gelondongan sampah banjir.
Penyerahan bantuan darurat di Aceh diterima oleh Sekretaris BPBA Muhammad Syahril, yang menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan pemerintah pusat.
PEMUDA lintas agama di Bali bergerak cepat dengan membuka posko 24 jam untuk menerima bantuan banjir bagi warga yang terdampak di gedung PWNU Provinsi Bali.
Pola konsumsi harian yang tidak seimbang, tingginya konsumsi makanan ultra-proses, dan kebiasaan mengonsumsi jajanan yang rendah nilai gizi turut memperparah situasi.
