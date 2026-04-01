BSI Maslahat Salurkan Manfaat Ramadan ke 145 Ribu Penerima

(MI/HO)

MOMENTUM Ramadan 1447 Hijriah menjadi ajang memperkuat kepedulian sosial dan solidaritas umat. Salah satu upaya itu dilakukan BSI Maslahat menyalurkan manfaat kepada 145.244 penerima di berbagai wilayah Indonesia.



Salah satu program unggulan lembaga amil zakat nasional itu ialah berbagi buka puasa dan sahur yang menjangkau 85.783 penerima manfaat. Selain itu, lembaga tersebut menyalurkan sembako dhuafa kepada 11.354 penerima manfaat serta THR yatim kepada 19.172 anak yatim dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.

"Dalam aspek ibadah, layanan zakat fitrah dan fidyah turut menjangkau 10.304 penerima manfaat. Tercatat, BSI Maslahat menyalurkan lebih dari 7.000 kantong beras atau setara sekitar 35 ton kepada masyarakat yang membutuhkan di sejumlah daerah seperti Jabodetabek, Jawa Barat, hingga Sumatra," ujar Direktur Eksekutif BSI Maslahat Sukoriyanto Saputro dalam keterangan resmi, Rabu (1/4).



Program lain ialah Sedekah Quran untuk Orang Tua yang menjangkau 5.500 penerima manfaat serta bantuan peralatan ibadah untuk wilayah Sumatra sebanyak 800 penerima manfaat. Selain itu, BSI Maslahat menghadirkan program Ramadan Bersama Palestina dengan total 4.800 penerima manfaat.

BSI Maslahat juga mengirimkan paket sembako khusus Idul Fitri sebagai wujud kepedulian dan solidaritas masyarakat Indonesia untuk saudara-saudara di Palestina. Ada pula program Mudik Bareng Disabilitas yang membantu 385 penerima manfaat dan layanan Posko Mudik Lebaran BSI yang memberikan berbagai fasilitas bagi para pemudik, seperti layanan cek kesehatan, pembayaran ZISWAF, pembagian paket berbuka puasa, hingga mobil musala. (I-2)