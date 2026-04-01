UI Raih Kenaikan Peringkat Signifikan di QS World University Rankings by Subject 2026

Kampus Universitas Indonesia, Depok.

UNIVERSITAS Indonesia (UI) mencatatkan peningkatan kinerja yang konsisten di kancah internasional. Dalam pemeringkatan QS World University Rankings (WUR) by Subject 2026, UI berhasil menaikkan posisi seluruh rumpun keilmuannya, mempertegas posisi kampus ini sebagai universitas riset kelas dunia.

Rektor UI, Prof. Heri Hermansyah, menyatakan bahwa capaian ini merupakan buah dari transformasi pendidikan, riset, dan kolaborasi global yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Kenaikan peringkat ini menjadi indikator bahwa langkah transformasi yang kami lakukan berada pada jalur yang tepat. UI akan terus memperkuat kolaborasi internasional, meningkatkan kualitas riset berdampak tinggi, serta mengembangkan bidang-bidang strategis untuk menjawab tantangan global,” ujar Prof. Heri di Kampus UI Depok, Rabu (1/4).

Loncatan Signifikan di Seluruh Rumpun Ilmu

Pada edisi 2026, UI menunjukkan performa solid dengan kenaikan peringkat di semua broad subject (rumpun ilmu):

Social Sciences & Management: Naik ke peringkat 146 dunia (sebelumnya 176).

Arts & Humanities: Naik ke peringkat 168 dunia (sebelumnya 190).

Engineering & Technology: Melonjak ke peringkat 262 dunia (sebelumnya 368).

Life Sciences & Medicine: Naik ke peringkat 281 dunia (sebelumnya 331).

Natural Sciences: Berhasil menembus peringkat global untuk pertama kalinya di posisi 451–500.

30 Bidang Studi Masuk Peringkat Global

Selain rumpun ilmu utama, keberhasilan UI juga terlihat pada level narrow subject (bidang studi spesifik).

Tahun ini, sebanyak 30 bidang studi UI masuk dalam pemeringkatan global, meningkat dari 27 bidang studi pada tahun sebelumnya.

Beberapa disiplin ilmu bahkan berhasil menembus jajaran elit dunia, di antaranya:

100 Besar Dunia: Anthropology, Library & Information Management, dan Law (peringkat 96).

Peringkat 51–150: Dentistry, Accounting & Finance, Development Studies, Social Policy, dan Languages.

Peringkat 151–300: Economics, Politics, Sociology, Computer Science, dan Medicine.

Prof. Heri menegaskan bahwa UI berkomitmen untuk terus menjaga keunggulan di bidang sosial-humaniora sembari mempercepat penguatan pada sektor sains dan teknologi melalui pendekatan yang kolaboratif dan inovatif. Capaian ini diharapkan menjadi pijakan kuat bagi relevansi lulusan UI di dunia kerja serta kontribusi keilmuan Indonesia di tingkat internasional. (Ant/Z-1)