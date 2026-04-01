UI Raih Kenaikan Peringkat Signifikan di QS World University Rankings by Subject 2026

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
UNIVERSITAS Indonesia (UI) mencatatkan peningkatan kinerja yang konsisten di kancah internasional. Dalam pemeringkatan QS World University Rankings (WUR) by Subject 2026, UI berhasil menaikkan posisi seluruh rumpun keilmuannya, mempertegas posisi kampus ini sebagai universitas riset kelas dunia.
Rektor UI, Prof. Heri Hermansyah, menyatakan bahwa capaian ini merupakan buah dari transformasi pendidikan, riset, dan kolaborasi global yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Kenaikan peringkat ini menjadi indikator bahwa langkah transformasi yang kami lakukan berada pada jalur yang tepat. UI akan terus memperkuat kolaborasi internasional, meningkatkan kualitas riset berdampak tinggi, serta mengembangkan bidang-bidang strategis untuk menjawab tantangan global,” ujar Prof. Heri di Kampus UI Depok, Rabu (1/4).
Pada edisi 2026, UI menunjukkan performa solid dengan kenaikan peringkat di semua broad subject (rumpun ilmu):
Selain rumpun ilmu utama, keberhasilan UI juga terlihat pada level narrow subject (bidang studi spesifik).
Tahun ini, sebanyak 30 bidang studi UI masuk dalam pemeringkatan global, meningkat dari 27 bidang studi pada tahun sebelumnya.
Beberapa disiplin ilmu bahkan berhasil menembus jajaran elit dunia, di antaranya:
Prof. Heri menegaskan bahwa UI berkomitmen untuk terus menjaga keunggulan di bidang sosial-humaniora sembari mempercepat penguatan pada sektor sains dan teknologi melalui pendekatan yang kolaboratif dan inovatif. Capaian ini diharapkan menjadi pijakan kuat bagi relevansi lulusan UI di dunia kerja serta kontribusi keilmuan Indonesia di tingkat internasional. (Ant/Z-1)
UI menegaskan dominasinya di tingkat nasional sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject 2026.
Pemeringkatan ini mengevaluasi institusi berdasarkan tiga kriteria utama: Kedalaman Kurikulum (45%), Kredibilitas Institusi (35%), dan Dukungan Ekosistem (20%).
