Berikut Tips Mengatasi Rambut Rontok Berlebihan(freepik)

RAMBUT rontok adalah kondisi ketika helai rambut lepas atau gugur dari kulit kepala dalam jumlah yang lebih banyak dari normal.

Secara alami, rambut manusia bisa rontok sekitar 50 sampai 100 helai per hari. Namun, jika jumlahnya melebihi itu atau terjadi terus-menerus, maka disebut rambut rontok berlebihan.

Berikut 15 Tips Mengatasi Rambut Rontok Berlebihan

1. Gunakan Sampo yang Sesuai

Pilih sampo sesuai jenis rambut kering, berminyak, atau rontok.

2. Jangan Terlalu Sering Keramas

Cukup 2 sampai 3 kali seminggu agar minyak alami rambut tetap terjaga.

3. Perbanyak Konsumsi Protein

Rambut membutuhkan protein untuk tumbuh kuat.

4. Konsumsi Sayur dan Buah

Vitamin seperti A, C, dan E membantu menjaga kesehatan rambut.

5. Cukupi Zat Besi

Kekurangan zat besi bisa menyebabkan rambut rontok.

6. Kelola Stres

Stres berlebihan bisa memicu kondisi seperti Alopecia.

7. Pijat Kulit Kepala

Membantu melancarkan peredaran darah ke akar rambut.

8. Hindari Alat Styling Berlebihan

Catokan dan hair dryer bisa merusak rambut jika terlalu sering digunakan.

9. Gunakan Minyak Alami

Seperti minyak kelapa atau minyak zaitun untuk menutrisi rambut.

10. Gunakan Air Dingin atau Hangat

Hindari air terlalu panas saat keramas.

11. Hindari Mengikat Rambut Terlalu Kencang

Bisa menyebabkan rambut mudah patah dan rontok.

12. Pakai Conditioner

Menjaga kelembapan dan kekuatan rambut.

13. Rutin Potong Ujung Rambut

Mengurangi rambut bercabang yang bisa menyebabkan kerontokan.

14. Istirahat yang Cukup

Kurang tidur bisa memperparah kerontokan rambut.

15. Konsultasi ke Dokter

Jika rontok parah, periksa ke dokter untuk penanganan lebih lanjut.

Rambut rontok berlebihan bisa disebabkan oleh pola hidup, stres, dan perawatan yang kurang tepat. Dengan perawatan yang konsisten, kondisi rambut bisa kembali sehat. (Z-4)

Sumber: alodokter, halodoc