15 Tips Mengatasi Rambut Rontok Berlebihan

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
RAMBUT rontok adalah kondisi ketika helai rambut lepas atau gugur dari kulit kepala dalam jumlah yang lebih banyak dari normal.
Secara alami, rambut manusia bisa rontok sekitar 50 sampai 100 helai per hari. Namun, jika jumlahnya melebihi itu atau terjadi terus-menerus, maka disebut rambut rontok berlebihan.
Pilih sampo sesuai jenis rambut kering, berminyak, atau rontok.
Cukup 2 sampai 3 kali seminggu agar minyak alami rambut tetap terjaga.
Rambut membutuhkan protein untuk tumbuh kuat.
Vitamin seperti A, C, dan E membantu menjaga kesehatan rambut.
Kekurangan zat besi bisa menyebabkan rambut rontok.
Stres berlebihan bisa memicu kondisi seperti Alopecia.
Membantu melancarkan peredaran darah ke akar rambut.
Catokan dan hair dryer bisa merusak rambut jika terlalu sering digunakan.
Seperti minyak kelapa atau minyak zaitun untuk menutrisi rambut.
Hindari air terlalu panas saat keramas.
Bisa menyebabkan rambut mudah patah dan rontok.
Menjaga kelembapan dan kekuatan rambut.
Mengurangi rambut bercabang yang bisa menyebabkan kerontokan.
Kurang tidur bisa memperparah kerontokan rambut.
Jika rontok parah, periksa ke dokter untuk penanganan lebih lanjut.
Rambut rontok berlebihan bisa disebabkan oleh pola hidup, stres, dan perawatan yang kurang tepat. Dengan perawatan yang konsisten, kondisi rambut bisa kembali sehat. (Z-4)
