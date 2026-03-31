Daya Tampung SNBT 2026 di PTN Seluruh Indonesia dan Cara Ceknya selain di Portal SNPMB

Portal SNPMB

MEMASUKI kalender akademik 2026/2027, persaingan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) diprediksi akan semakin kompetitif. Salah satu kunci utama kesuksesan calon mahasiswa bukan hanya terletak pada skor UTBK yang tinggi, melainkan juga pada kecerdasan dalam membaca daya tampung SNBT 2026 salah satunya bisa dilihat di portal SNPMB.

Memahami kuota yang disediakan oleh universitas membantu Anda memetakan peluang dan mengukur sejauh mana tingkat keketatan sebuah program studi (prodi). Berikut adalah panduan komprehensif mengenai daya tampung SNBT 2026 dan strategi memanfaatkannya.

Apa Itu Daya Tampung SNBT dan Mengapa Penting?

Daya tampung adalah jumlah maksimal kursi yang disediakan oleh PTN untuk calon mahasiswa baru di jalur SNBT. Berdasarkan regulasi terbaru di tahun 2026, kuota minimum untuk jalur SNBT pada setiap program studi di PTN Badan Hukum (PTN-BH) maupun PTN Non-BH tetap dijaga pada angka minimal 40%, kecuali untuk beberapa kebijakan khusus universitas.

Mengetahui daya tampung sangat krusial karena:

Menentukan Rasio Keketatan: Dengan membandingkan jumlah peminat tahun 2025 dengan daya tampung 2026, Anda bisa melihat berapa orang yang memperebutkan satu kursi.

Dengan membandingkan jumlah peminat tahun 2025 dengan daya tampung 2026, Anda bisa melihat berapa orang yang memperebutkan satu kursi. Strategi Pilihan Kedua: Membantu menentukan prodi mana yang lebih realistis dijadikan pilihan kedua untuk meminimalisir risiko gagal total.

Membantu menentukan prodi mana yang lebih realistis dijadikan pilihan kedua untuk meminimalisir risiko gagal total. Identifikasi Prodi Baru: PTN seringkali membuka program studi baru di tahun 2026 yang biasanya memiliki daya tampung besar namun belum banyak diketahui orang.

Bagaimana Cara Cek Daya Tampung SNBT 2026?

Untuk mendapatkan data yang akurat dan resmi (bukan data prediksi), Anda wajib memantau kanal-kanal resmi berikut:

1. Portal Resmi SNPMB

Pemerintah menyediakan portal terintegrasi di snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Di sana, terdapat menu "Daftar PTN" yang menampilkan detail kuota per prodi, jumlah peminat tahun sebelumnya, hingga sebaran wilayah PTN tersebut.

2. Website Resmi Universitas

Beberapa universitas besar seperti UI, UGM, ITB, dan Unair seringkali mengumumkan perubahan daya tampung lebih awal melalui laman admisi masing-masing. Terkadang ada penambahan kuota mandiri yang dialihkan ke SNBT jika kuota tidak terpenuhi.

Tips Ahli: Jangan hanya melihat angka daya tampung tahun 2026. Lihat juga tren kenaikan atau penurunan daya tampung selama 3 tahun terakhir (2023-2025). Jika daya tampung menurun drastis, waspadai lonjakan keketatan.

Daftar PTN dengan Daya Tampung Terbesar (Estimasi 2026)

Berdasarkan data historis hingga awal 2026, beberapa universitas berikut secara konsisten menyediakan kuota SNBT yang cukup besar bagi calon mahasiswa:

Nama PTN Estimasi Total Kuota SNBT Karakteristik Universitas Brawijaya (UB) 5.000+ Kursi Pilihan prodi sangat beragam. Universitas Hasanuddin (Unhas) 4.000+ Kursi Pusat pendidikan terbaik di Indonesia Timur. Universitas Indonesia (UI) 3.000+ Kursi Keketatan sangat tinggi di rumpun kesehatan. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 4.500+ Kursi Banyak pilihan prodi keguruan dan non-keguruan.

(H-4)