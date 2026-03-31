Daya Tampung SNBT 2026 di PTN Seluruh Indonesia dan Cara Ceknya selain di Portal SNPMB

Headline
MEMASUKI kalender akademik 2026/2027, persaingan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) diprediksi akan semakin kompetitif. Salah satu kunci utama kesuksesan calon mahasiswa bukan hanya terletak pada skor UTBK yang tinggi, melainkan juga pada kecerdasan dalam membaca daya tampung SNBT 2026 salah satunya bisa dilihat di portal SNPMB.
Memahami kuota yang disediakan oleh universitas membantu Anda memetakan peluang dan mengukur sejauh mana tingkat keketatan sebuah program studi (prodi). Berikut adalah panduan komprehensif mengenai daya tampung SNBT 2026 dan strategi memanfaatkannya.
Daya tampung adalah jumlah maksimal kursi yang disediakan oleh PTN untuk calon mahasiswa baru di jalur SNBT. Berdasarkan regulasi terbaru di tahun 2026, kuota minimum untuk jalur SNBT pada setiap program studi di PTN Badan Hukum (PTN-BH) maupun PTN Non-BH tetap dijaga pada angka minimal 40%, kecuali untuk beberapa kebijakan khusus universitas.
Mengetahui daya tampung sangat krusial karena:
Untuk mendapatkan data yang akurat dan resmi (bukan data prediksi), Anda wajib memantau kanal-kanal resmi berikut:
Pemerintah menyediakan portal terintegrasi di snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Di sana, terdapat menu "Daftar PTN" yang menampilkan detail kuota per prodi, jumlah peminat tahun sebelumnya, hingga sebaran wilayah PTN tersebut.
Beberapa universitas besar seperti UI, UGM, ITB, dan Unair seringkali mengumumkan perubahan daya tampung lebih awal melalui laman admisi masing-masing. Terkadang ada penambahan kuota mandiri yang dialihkan ke SNBT jika kuota tidak terpenuhi.
Berdasarkan data historis hingga awal 2026, beberapa universitas berikut secara konsisten menyediakan kuota SNBT yang cukup besar bagi calon mahasiswa:
|Nama PTN
|Estimasi Total Kuota SNBT
|Karakteristik
|Universitas Brawijaya (UB)
|5.000+ Kursi
|Pilihan prodi sangat beragam.
|Universitas Hasanuddin (Unhas)
|4.000+ Kursi
|Pusat pendidikan terbaik di Indonesia Timur.
|Universitas Indonesia (UI)
|3.000+ Kursi
|Keketatan sangat tinggi di rumpun kesehatan.
|Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
|4.500+ Kursi
|Banyak pilihan prodi keguruan dan non-keguruan.
(H-4)
Pendaftaran UTBK-SNBT 2026 resmi dibuka! Cek jadwal lengkap, syarat terbaru, biaya, hingga panduan 6 tahap pendaftaran di portal resmi SNPMB di sini.
selain snbt 2026, Cek hasil pengumuman SNBP 2026 pada 31 Maret pukul 15.00 WIB. Berikut link resmi, 40+ link mirror, dan panduan lengkap cara cek kelulusan PTN Anda.
Panduan lengkap pendaftaran SNBT 2026: Jadwal UTBK, syarat terbaru, biaya Rp200.000, hingga aturan pemilihan 4 program studi. Cek selengkapnya di sini!
Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) menyediakan laman utama dan puluhan link mirror untuk mengantisipasi lonjakan trafik yang sering kali membuat situs melambat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved