KACANG tanah adalah jenis kacang-kacangan yang sebenarnya termasuk dalam keluarga tanaman polong, bukan kacang pohon seperti almond atau kenari. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Arachis hypogaea.
Kacang tanah tumbuh dengan cara unik, yaitu buahnya berkembang di dalam tanah setelah bunga dibuahi. Karena itu, disebut kacang tanah.
Kacang tanah mengandung lemak tak jenuh yang membantu menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik.
Kandungan protein, lemak sehat, dan karbohidrat membuat kacang tanah jadi camilan yang memberi energi tahan lama.
Walaupun tinggi kalori, kacang tanah bisa membuat kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol nafsu makan.
Mengandung vitamin B3 dan antioksidan yang baik untuk fungsi otak dan daya ingat.
Indeks glikemik kacang tanah rendah, sehingga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil.
Protein dalam kacang tanah membantu pembentukan dan perbaikan jaringan otot.
Vitamin E dan antioksidan membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas.
Kandungan zinc dan magnesium membantu memperkuat daya tahan tubuh.
Serat dalam kacang tanah membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit.
Antioksidan seperti resveratrol membantu melawan peradangan dan menurunkan risiko penyakit seperti jantung dan kanker.
Mengandung fosfor dan magnesium yang penting untuk menjaga kekuatan tulang.
Kacang tanah adalah makanan sederhana tapi sangat bergizi. Jika dikonsumsi dalam jumlah wajar, kacang ini bisa memberikan banyak manfaat untuk tubuh. (Z-4)
Sumber: alodokter, halodoc
Kacang tanah mengandung protein nabati, lemak sehat, serat, vitamin B, vitamin E, serta mineral seperti magnesium dan fosfor. Karena kandungan gizinya, kacang tanah banyak dimanfaatkan
Dalam bahasa ilmiah, kacang tanah dikenal dengan nama Arachis hypogaea, dan termasuk keluarga Fabaceae.
sukro telah menjadi bagian dari kekayaan tradisi kuliner Nusantara, ketika hasil panen kacang tanah diolah menjadi camilan, menjadikan nilai tambah terungkit, pun lebih awet.
Meskipun disebut kacang, secara botani kacang tanah termasuk keluarga polong-polongan, sama seperti kacang hijau atau kedelai.
Selain dikonsumsi langsung dalam bentuk rebus atau goreng, kacang tanah juga sering diolah menjadi selai kacang, minyak kacang, atau digunakan sebagai bahan tambahan dalam berbagai hidangan.
