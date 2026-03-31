11 Manfaat Kacang Tanah bagi Kesehatan, Bisa Meningkatkan Sistem Imun

Berikut Manfaat Kacang Tanah bagi Kesehatan

KACANG tanah adalah jenis kacang-kacangan yang sebenarnya termasuk dalam keluarga tanaman polong, bukan kacang pohon seperti almond atau kenari. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Arachis hypogaea.

Kacang tanah tumbuh dengan cara unik, yaitu buahnya berkembang di dalam tanah setelah bunga dibuahi. Karena itu, disebut kacang tanah.

Berikut 11 Manfaat Kacang Tanah bagi Kesehatan

1. Menjaga Kesehatan Jantung

Kacang tanah mengandung lemak tak jenuh yang membantu menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik.

Baca juga : 11 Manfaat Kacang Tanah bagi Kesehatan, Bisa Menurunkan Risiko Kanker

2. Sumber Energi yang Baik

Kandungan protein, lemak sehat, dan karbohidrat membuat kacang tanah jadi camilan yang memberi energi tahan lama.

3. Membantu Menurunkan Berat Badan

Walaupun tinggi kalori, kacang tanah bisa membuat kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol nafsu makan.

4. Menjaga Kesehatan Otak

Mengandung vitamin B3 dan antioksidan yang baik untuk fungsi otak dan daya ingat.

Baca juga : 12 Manfaat Kacang Tanah untuk Kesehatan, Bisa Melancarkan Pencernaan

5. Menstabilkan Gula Darah

Indeks glikemik kacang tanah rendah, sehingga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil.

6. Meningkatkan Massa Otot

Protein dalam kacang tanah membantu pembentukan dan perbaikan jaringan otot.

7. Menjaga Kesehatan Kulit

Vitamin E dan antioksidan membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas.

8. Meningkatkan Sistem Imun

Kandungan zinc dan magnesium membantu memperkuat daya tahan tubuh.

9. Baik untuk Kesehatan Pencernaan

Serat dalam kacang tanah membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit.

10. Mengurangi Risiko Penyakit Kronis

Antioksidan seperti resveratrol membantu melawan peradangan dan menurunkan risiko penyakit seperti jantung dan kanker.

11. Mendukung Kesehatan Tulang

Mengandung fosfor dan magnesium yang penting untuk menjaga kekuatan tulang.

Kacang tanah adalah makanan sederhana tapi sangat bergizi. Jika dikonsumsi dalam jumlah wajar, kacang ini bisa memberikan banyak manfaat untuk tubuh. (Z-4)

Sumber: alodokter, halodoc