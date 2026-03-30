Oakwood Premier Cozmo Jakarta Hadirkan kembali Seni Relaksasi melalui All You Knead is Comfort 2026

OAKWOOD Premier Cozmo Jakarta dengan bangga mempersembahkan kembali kampanye khasnya, All You Knead is Comfort. Untuk tahun 2026, kampanye ini berevolusi dengan tema baru, Curating Comfort and Wellness, yang berkembang melampaui akar kulinernya untuk merangkul pendekatan lebih holistik terhadap kesejahteraan modern.

Awalnya terinspirasi oleh kebahagiaan sederhana dari comfort food, mulai dari roti yang baru dipanggang hingga hidangan pasta yang menenangkan jiwa, kampanye itu kini mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kenyamanan. Saat ini, kenyamanan sejati dibentuk oleh keseimbangan antara istirahat yang memulihkan, kejelasan mental, dan asupan nutrisi yang penuh kesadaran (mindful nourishment).

Sebagai bagian dari kampanye tahun ini, Oakwood Premier Cozmo Jakarta berkolaborasi dengan Jivaraga Space untuk memperkenalkan pengalaman kesejahteraan yang dikurasi dengan cermat. Acara eksklusif yang berlangsung pada Jumat 27 Maret 2026 mengajak para tamu untuk berinteraksi kembali dan memulihkan energi di tengah padatnya ritme kehidupan perkotaan.

Perjalanan Kenyamanan yang Terkurasi

Pengalaman ini dirancang melalui rangkaian sesi terpandu untuk memulihkan pikiran dan tubuh:

Menemukan Ketenangan Batin di Dunia yang Serbacepat: Sesi reflektif yang dipandu oleh praktisi kesejahteraan, Cindy Gozali.

Sound Bath untuk Relaksasi Mendalam: Sesi penyembuhan melalui getaran suara imersif selama 60 menit yang dipandu oleh Mia Gofar.

Penutup Kuliner yang Menenangkan: Ditutup di Restoran Oakroom dengan Mindful Dinner menyajikan Roast Chicken with Pasta, interpretasi mewah dari comfort food klasik yang menutrisi tubuh dan jiwa.

"Kampanye 2026 kami lebih dari sekadar menginap. Ini tentang menciptakan rasa nyaman yang dirasakan di setiap titik sentuhan," ujar Arlene Suroso, Executive Assistant Manager Oakwood Premier Cozmo Jakarta. "Melalui kolaborasi kami dengan Jivaraga Space, kami menyatukan perhotelan dan kesejahteraan untuk menawarkan ketentraman yang bermakna bagi para tamu kami maupun komunitas yang lebih luas."

Selain acara utama ini, All You Knead is Comfort 2026 akan berlanjut ke dalam serangkaian pengalaman terkurasi lain, termasuk paket menginap dan penawaran bersantap yang terinspirasi oleh nilai-nilai kesehatan. Hal ini memperkuat komitmen Oakwood Premier Cozmo Jakarta dalam memberikan standar hunian tinggi yang berfokus pada kesejahteraan holistik. (RO/I-2)