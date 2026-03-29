10 Manfaat Belimbing untuk Kesehatan, Bisa Mengontrol Gula Darah

BELIMBING adalah buah tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara dan dikenal dengan nama ilmiah Averrhoa carambola. Buah ini memiliki ciri khas bentuk bersegi yang jika dipotong melintang akan terlihat seperti bintang.

Belimbing biasanya memiliki rasa manis hingga sedikit asam, dengan tekstur yang renyah dan kandungan air yang tinggi. Buah ini sering dikonsumsi langsung, dijadikan jus, atau diolah menjadi berbagai makanan dan minuman.

Berikut 10 Manfaat Belimbing untuk Kesehatan

1. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Belimbing mengandung vitamin C yang membantu memperkuat sistem imun sehingga tubuh lebih tahan terhadap penyakit.

2. Menjaga Kesehatan Jantung

Kandungan serat dan antioksidan pada belimbing membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan menjaga kesehatan jantung.

3. Melancarkan Pencernaan

Serat dalam belimbing membantu memperlancar sistem pencernaan dan mencegah sembelit.

4. Mengontrol Tekanan Darah

Belimbing mengandung kalium yang dapat membantu menstabilkan tekanan darah.

5. Membantu Menurunkan Berat Badan

Rendah kalori dan tinggi serat, belimbing cocok untuk diet karena membuat kenyang lebih lama.

6. Menjaga Kesehatan Kulit

Vitamin C dan antioksidan membantu menjaga kulit tetap sehat, cerah, dan memperlambat tanda penuaan.

7. Mengontrol Gula Darah

Belimbing memiliki indeks glikemik rendah sehingga aman dikonsumsi dalam jumlah wajar untuk membantu mengontrol gula darah.

8. Menjaga Kesehatan Mata

Mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata dan mencegah gangguan penglihatan.

9. Membantu Detoksifikasi Tubuh

Kandungan air yang tinggi membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh secara alami.

10. Mencegah Peradangan

Antioksidan dalam belimbing membantu mengurangi peradangan dalam tubuh.

Meski sehat, belimbing tidak dianjurkan untuk penderita gangguan ginjal, karena mengandung zat tertentu yang bisa berbahaya jika tidak disaring dengan baik oleh tubuh. (Z-4)

Sumber: halodoc, alodokter