10 Manfaat Belimbing untuk Kesehatan, Bisa Mengontrol Gula Darah

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
BELIMBING adalah buah tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara dan dikenal dengan nama ilmiah Averrhoa carambola. Buah ini memiliki ciri khas bentuk bersegi yang jika dipotong melintang akan terlihat seperti bintang.
Belimbing biasanya memiliki rasa manis hingga sedikit asam, dengan tekstur yang renyah dan kandungan air yang tinggi. Buah ini sering dikonsumsi langsung, dijadikan jus, atau diolah menjadi berbagai makanan dan minuman.
Belimbing mengandung vitamin C yang membantu memperkuat sistem imun sehingga tubuh lebih tahan terhadap penyakit.
Kandungan serat dan antioksidan pada belimbing membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan menjaga kesehatan jantung.
Serat dalam belimbing membantu memperlancar sistem pencernaan dan mencegah sembelit.
Belimbing mengandung kalium yang dapat membantu menstabilkan tekanan darah.
Rendah kalori dan tinggi serat, belimbing cocok untuk diet karena membuat kenyang lebih lama.
Vitamin C dan antioksidan membantu menjaga kulit tetap sehat, cerah, dan memperlambat tanda penuaan.
Belimbing memiliki indeks glikemik rendah sehingga aman dikonsumsi dalam jumlah wajar untuk membantu mengontrol gula darah.
Mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata dan mencegah gangguan penglihatan.
Kandungan air yang tinggi membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh secara alami.
Antioksidan dalam belimbing membantu mengurangi peradangan dalam tubuh.
Meski sehat, belimbing tidak dianjurkan untuk penderita gangguan ginjal, karena mengandung zat tertentu yang bisa berbahaya jika tidak disaring dengan baik oleh tubuh. (Z-4)
Sumber: halodoc, alodokter
Belimbing tidak dianjurkan untuk penderita penyakit ginjal kronis, GFR rendah, riwayat keracunan belimbing karena dapat menyebabkan gejala seperti muntah
Buah ini dikenal juga dengan nama starfruit karena bentuknya yang menyerupai bintang ketika dipotong melintang
BUAH belimbing atau Averrhoa carambola termasuk jenis buah yang banyak ditemukan di daerah tropis, termasuk Indonesia. Buah ini memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan.
Buah ini memiliki ciri dari bentuknya seperti bintang ketika dipotong melintang. Lalu kulitnya berwarna hijau kekuningan ketika matang, dan dagingnya berwarna kuning.
Beberapa laporan kasus menunjukkan buah belimbing bisa menyebabkan gangguan yang cukup berbahaya, baik pada ginjal yang sudah terganggu maupun yang masih sehat.
