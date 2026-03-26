Jus Buah Aronia Perkuat Imunitas Usus Saat Konsumsi Makanan Berlemak

Ilustrasi(freepik)

BUKAN sekadar pengganjal perut, apa yang kita makan terbukti mampu membentuk komunitas mikroba di dalam usus sekaligus menentukan bagaimana tubuh merespons stres. Sebuah studi terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Nutrition menyoroti potensi besar buah Aronia (Aronia melanocarpa) atau black chokeberry sebagai "superfood" pelindung metabolisme.

Penelitian ini memfokuskan pada apakah jus Aronia yang kaya polifenol dapat membantu ekosistem usus dan metabolisme tetap stabil saat menghadapi tantangan peradangan akibat diet tinggi lemak ala Barat (Western-style diet).

Eksperimen Mikrobioma Manusia

Para ilmuwan menggunakan model terkontrol dengan melibatkan tikus bebas kuman yang telah ditanamkan mikrobioma (komunitas mikroba) dari donor manusia dewasa. Langkah ini memungkinkan peneliti mengamati hubungan sebab-akibat dengan kontrol ketat pada variabel pola makan dan waktu.

Dua donor manusia dipilih berdasarkan profil peradangan yang berbeda: satu dengan tingkat peradangan rendah dan satu lagi dengan tingkat peradangan tinggi. Hasilnya, tikus-tikus tersebut membentuk komunitas usus yang identik dengan donor manusianya, bahkan sebelum perlakuan dimulai.

Hasil Uji Coba Delapan Minggu

Selama delapan minggu, tikus-tikus tersebut diberikan jus Aronia atau minuman kontrol dengan kadar gula yang sama. Setelah dua minggu pertama mengonsumsi makanan standar, subjek beralih ke diet tinggi lemak selama enam minggu berikutnya.

Data menunjukkan bahwa jus Aronia memicu perubahan positif pada mikrobioma usus:

Peningkatan Keanekaragaman: Terjadi kenaikan kekayaan spesies (diversitas alfa) di dalam usus.

Pertumbuhan Bakteri Baik: Kelompok bakteri seperti Eggerthellaceae meningkat. Bakteri ini dikenal mampu mengubah polifenol tanaman menjadi senyawa bermanfaat bagi tubuh.

Resistensi Terhadap Lemak: Tikus yang meminum jus Aronia menunjukkan ketahanan yang lebih besar terhadap gangguan akibat lemak tinggi dibandingkan kelompok kontrol.

Sinyal Penyelamat di Dalam Darah

Analisis kimia darah memperkuat temuan ini. Konsumsi jus Aronia dikaitkan dengan kadar phosphatidylcholines yang lebih tinggi, molekul kunci pembentuk membran sel yang memperkuat dinding usus. Dinding usus yang kuat mencegah kebocoran komponen bakteri ke aliran darah yang biasanya memicu peradangan.

Selain itu, ditemukan penurunan kadar trimethylamine-N-oxide (TMAO), senyawa yang sering dikaitkan dengan risiko masalah metabolisme. Menariknya, pada kelompok dengan profil peradangan rendah, jus Aronia meningkatkan asam indoleacrylic yang berfungsi sebagai antioksidan dan pelindung integritas usus.

Bukan Obat Ajaib, Tapi Mitra Mikroba

Meski menunjukkan hasil positif, para peneliti menegaskan jus Aronia bukanlah obat segalanya. Efektivitas polifenol sangat bergantung pada jenis mikroba yang sudah ada di usus seseorang sejak awal.

Tanaman kaya polifenol seperti Aronia, beri-berian, dan sayuran berwarna memberikan molekul kompleks yang hanya bisa diolah oleh bakteri usus tertentu menjadi senyawa penunjang kesehatan. Studi ini mempertegas konsep biologi modern, kesehatan adalah hasil kerja sama harmonis antara nutrisi yang kita makan dan mikroba yang hidup di dalam tubuh kita. (Earth/Z-2)