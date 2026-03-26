Cukup Tambah 11 Menit Tidur? Ini Cara Sederhana Jaga Kesehatan Jantung

MENJAGA kesehatan jantung sering kali dianggap memerlukan perombakan gaya hidup besar-besaran, mulai dari diet ketat hingga olahraga berat. Namun, sebuah penelitian terbaru mematahkan anggapan tersebut. Kuncinya ternyata bukan pada perubahan drastis, melainkan pada akumulasi kebiasaan kecil sehari-hari yang dilakukan secara konsisten.

Studi yang melacak lebih dari 53.000 orang dewasa selama delapan tahun ini mengungkapkan bahwa sedikit tambahan waktu tidur, aktivitas fisik ringan, dan porsi sayuran dapat memberikan dampak signifikan bagi kesehatan kardiovaskular.

Keajaiban Perubahan Kecil

Hasil penelitian yang diterbitkan dalam European Journal of Preventive Cardiology ini menunjukkan bahwa kombinasi perubahan sederhana, seperti menambah 11 menit waktu tidur malam, 4,5 menit aktivitas fisik harian, dan seperempat cangkir sayuran dalam menu makan, berhubungan dengan penurunan risiko masalah jantung utama sebesar 10%.

Aktivitas fisik yang dimaksud pun tidak harus berupa sesi gimnasium yang intens. Hal-hal sederhana seperti jalan cepat, membawa belanjaan, atau naik tangga sudah termasuk dalam kategori aktivitas yang bermanfaat.

Dr. Nicholas Koemel, peneliti dari University of Sydney, menekankan pentingnya menggabungkan beberapa perubahan kecil daripada hanya berfokus pada satu perbaikan besar.

"Kami menunjukkan bahwa menggabungkan perubahan kecil di beberapa area kehidupan kita dapat memberikan dampak positif yang sangat besar pada kesehatan kardiovaskular kita," ujar Dr. Koemel. "Ini adalah kabar yang sangat menggembirakan karena melakukan beberapa perubahan kecil yang digabungkan kemungkinan lebih dapat dicapai dan berkelanjutan bagi kebanyakan orang dibandingkan mencoba perubahan besar pada satu perilaku saja."

Sinergi Antara Tidur, Makanan, dan Gerak

Penelitian ini juga menyoroti bagaimana kebiasaan hidup saling berkaitan. Tidur yang buruk dapat mengganggu hormon rasa lapar yang memicu makan berlebih, sementara rasa lelah membuat seseorang enggan bergerak. Sebaliknya, aktivitas fisik meningkatkan kualitas tidur, dan pola makan yang baik mendukung tingkat energi untuk tetap aktif.

Data yang diambil dari UK Biobank ini menunjukkan pola yang jelas, mereka yang tidur antara delapan hingga sembilan jam, aktif lebih dari 42 menit sehari, dan menjaga pola makan sehat memiliki risiko kejadian kardiovaskular 57% lebih rendah dibandingkan mereka dengan kebiasaan paling tidak sehat.

Langkah Awal yang Berkelanjutan

Meskipun ini merupakan studi observasional yang menunjukkan keterkaitan kuat dan bukan hubungan sebab-akibat langsung, pesan yang disampaikan sangat sederhana. Perlindungan jantung tidak memerlukan pengaturan ulang hidup secara total.

"Membuat perubahan kecil pada rutinitas harian kita kemungkinan besar akan memberikan manfaat kardiovaskular serta menciptakan peluang untuk perubahan lebih lanjut dalam jangka panjang," tambah Dr. Koemel.

Kini, tim peneliti berencana mengembangkan alat digital untuk membantu masyarakat mempertahankan kebiasaan sehat ini dalam kehidupan sehari-hari, memastikan bahwa langkah-langkah kecil tersebut dapat terus konsisten dilakukan. (Earth/Z-2)