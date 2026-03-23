5 Rekomendasi Makanan Dapat Menurunkan Kadar Kolesterol

LOW-Density Lipoprotein (LDL) atau kolesterol jahat yang tinggi, merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskular yang sering berkembang secara diam-diam dari waktu ke waktu.

Meskipun obat-obatan berperan penting dalam mengelola kadar kolesterol yang tinggi, obat-obatan bukanlah satu-satunya pertahanan.

Penambahan makanan yang sederhana dan konsisten serta intervensi alami juga dapat mendukung kadar lipid yang lebih sehat dan kesehatan jantung secara keseluruhan.

Ahli anestesi dan dokter pengobatan nyeri intervensi, Dr. Kunal Sood mengatakan terdapat makanan yang dapat membantu menurunkan LDL, meningkatkan metabolisme lipid, dan mendukung kesehatan jantung secara keseluruhan.

Pertama yakni sekam psyllium,

Menurut Sood, sekam psyllium adalah serat larut yang membentuk zat seperti gel di dalam usus, yang mengikat asam empedu dan molekul kolesterol serta membantu mengeluarkannya dari tubuh melalui ekskresi.

Ia menjelaskan asam empedu diproduksi oleh hati menggunakan kolesterol LDL dari aliran darah. Jadi ketika lebih banyak empedu dikeluarkan, hati akan menggunakan LDL yang beredar untuk menggantinya.

"Psyllium adalah serat larut yang membentuk gel kental di usus. Gel ini mengikat asam empedu dan kolesterol sehingga dikeluarkan daripada didaur ulang. Karena asam empedu terbuat dari kolesterol, hati harus menarik lebih banyak LDL dari aliran darah untuk menggantikannya," kata Sood dikutip dari Hindustan Times pada Senin (23/3).

Uji klinis menunjukkan bahwa sekitar 10 gram psyllium per hari dapat menurunkan LDL sekitar enam hingga tujuh persen dan memperbaiki penanda lipid secara keseluruhan.

Kedua, sterol tumbuhan yang merupakan senyawa yang secara struktural mirip dengan kolesterol, sehingga memungkinkan mereka untuk bersaing dengannya selama penyerapan di usus. Dengan secara efektif menggeser kolesterol, sterol tumbuhan mengurangi jumlah partikel kolesterol yang masuk ke aliran darah, membantu mendukung kadar lipid yang lebih sehat.

"Sterol tumbuhan menyerupai kolesterol secara struktural dan bersaing dengannya untuk penyerapan dalam misel usus. Hal ini mengurangi jumlah kolesterol yang masuk ke dalam sirkulasi dan meningkatkan ekskresi feses. Meta-analisis menunjukkan asupan sekitar 0,6 hingga 3,3 gram per hari mengurangi kolesterol LDL sekitar enam hingga dua belas persen," jelas Sood.

Ketiga adalah asam lemak omega-3, khususnya EPA dan DHA membantu menurunkan kadar trigliserida dengan mengurangi produksi partikel VLDL di hati dan meningkatkan pembersihan trigliserida dari aliran darah.

Menurut dokter, suplementasi dengan lemak esensial tersebut dapat mendukung metabolisme lipid secara keseluruhan dan, pada gilirannya, membantu mengurangi risiko kardiovaskular.

“EPA dan DHA terutama menurunkan trigliserida dengan mengurangi produksi partikel VLDL di hati dan meningkatkan pembersihan trigliserida dari darah. Uji klinis menunjukkan penurunan sekitar 20 hingga 30 persen pada trigliserida dengan suplementasi, yang memperbaiki metabolisme lipid secara keseluruhan dan profil risiko kardiovaskular," ujar dia.

Keempat, teh hijau dengan kaya akan katekin antioksidan kuat yang membantu mengurangi penyerapan kolesterol di usus dan menghambat sintesisnya di hati. Konsumsi secara teratur dapat membantu menurunkan kadar LDL dan kolesterol total.

“Katekin teh hijau, khususnya EGCG, mengurangi penyerapan kolesterol dan dapat menghambat sintesis kolesterol hati. Meta-analisis uji coba acak menunjukkan penurunan moderat yang konsisten pada LDL dan kolesterol total," ungkapnya.

Terlahir yakni bawang putih karena mengandung allicin, senyawa bioaktif yang dikenal dapat membantu mengurangi sintesis kolesterol di hati.

Konsumsi secara teratur terutama dalam bentuk ekstrak telah terbukti menurunkan kadar kolesterol total dan LDL, dengan manfaat yang lebih nyata terlihat pada individu yang sudah memiliki kadar kolesterol dasar yang tinggi.

“Senyawa bawang putih seperti alisin dan S-alil-sistein dapat menghambat HMG-CoA reduktase dan mengurangi sintesis kolesterol di hati. Uji coba acak dan meta-analisis menunjukkan penurunan moderat pada kolesterol total dan LDL, terutama pada orang dengan kadar awal yang tinggi," pungkasnya. (Z-2)