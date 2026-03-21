A- A+

Berikut Tips agar tidak Mabuk Perjalanan

MABUK perjalanan adalah kondisi ketika seseorang merasa mual, pusing, atau tidak nyaman saat berada di kendaraan yang bergerak, seperti mobil, bus, kapal, atau pesawat.

Mabuk perjalanan terjadi karena adanya ketidaksesuaian sinyal antara mata, telinga bagian dalam, dan otak dalam memahami gerakan tubuh. Kondisi ini dikenal dalam dunia medis sebagai Motion Sickness.

Berikut 16 Tips agar tidak Mabuk Perjalanan

1. Pilih Posisi Duduk yang Tepat

Duduk di bagian yang minim guncangan depan mobil, dekat sayap pesawat.

2. Fokus ke Arah Depan

Melihat ke depan membantu otak menyesuaikan gerakan.

3. Hindari Main HP atau Membaca

Aktivitas ini bisa memperparah rasa mual.

4. Makan Secukupnya Sebelum Berangkat

Jangan terlalu kenyang atau terlalu lapar.

5. Hindari Makanan Berminyak dan Pedas

Makanan berat bisa memicu mual.

6. Hirup Udara Segar

Buka jendela atau gunakan AC agar tidak pengap.

7. Istirahat yang Cukup

Kurang tidur bisa memperparah mabuk perjalanan.

8. Gunakan Aromaterapi

Minyak kayu putih atau peppermint bisa membantu meredakan mual.

9. Konsumsi Jahe

Jahe dikenal membantu mengurangi rasa mual secara alami.

10. Jangan Duduk Menghadap Belakang

Posisi ini lebih mudah menyebabkan pusing.

11. Dengarkan Musik Santai

Membantu mengalihkan fokus dari rasa tidak nyaman.

12. Gunakan Obat Anti Mabuk

Seperti Dimenhydrinate sesuai aturan pakai.

13. Pejamkan Mata atau Tidur

Mengurangi rangsangan visual yang memicu mabuk.

14. Hindari Bau Menyengat

Parfum atau makanan berbau tajam bisa memperparah mual.

15. Minum Air yang Cukup

Mencegah dehidrasi yang bisa memperburuk kondisi.

16. Gunakan Gelang Anti Mabuk

Tekanan pada titik tertentu di pergelangan bisa membantu sebagian orang.

Mabuk perjalanan bisa dicegah dengan kombinasi posisi duduk yang tepat, pola makan, dan menjaga kondisi tubuh. Jika sering kambuh, kamu bisa gunakan obat atau cara alami sebagai pencegahan. (Z-4)

Sumber: alodokter, siloamhospitals