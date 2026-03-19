8 Tips Makeup Simple untuk Lebaran Anti Luntur

Berikut Tips Makeup Simple untuk Lebaran(freepik)

MAKEUP simple adalah gaya riasan wajah yang dilakukan dengan tampilan ringan, natural, dan tidak berlebihan, namun tetap membuat wajah terlihat segar dan rapi.

Makeup simple biasanya hanya menggunakan beberapa produk dasar untuk menonjolkan kecantikan alami tanpa terlihat terlalu berat.

Berikut 8 Tips Makeup Simple untuk Lebaran

1. Gunakan Base Makeup Ringan

Pilih BB cream atau cushion agar wajah terlihat natural dan tidak berat seharian.

2. Pakai Skincare Sebelum Makeup

Pastikan wajah lembap dengan moisturizer agar makeup lebih menempel dan halus.

3. Pilih Warna Natural

Gunakan warna-warna soft seperti peach, nude, atau pink agar terlihat fresh.

4. Eyeshadow Tipis dan Natural

Cukup gunakan 1 sampai 2 warna agar tidak berlebihan tapi tetap cantik.

5. Gunakan Highlighter Secukupnya

Aplikasikan di bagian pipi dan hidung untuk efek glowing alami.

6. Contour Tipis

Bentuk wajah secara ringan agar tetap terlihat natural, jangan terlalu tebal.

7. Lipstik Soft atau Glossy

Pilih lipstik warna nude, pink, atau coral agar tampilan lebih fresh.

8. Setting Spray agar Tahan Lama

Gunakan setting spray supaya makeup tidak mudah luntur saat silaturahmi.

Makeup Lebaran yang simple fokus pada tampilan natural, ringan, dan fresh, sehingga tetap nyaman dipakai seharian. (Z-4)

Sumber: azzuraskincare, cnfstore