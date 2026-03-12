8 Tips Makeup Simple Anti Luntur Seharian

Headline
MAKEUP simple adalah gaya riasan wajah yang minimalis, natural, dan tidak berlebihan, sehingga menekankan kecantikan alami tanpa menggunakan banyak produk atau warna mencolok.
Biasanya makeup ini mudah diterapkan, nyaman dipakai seharian, dan cocok untuk aktivitas sehari-hari seperti sekolah, kerja, atau hangout.
Mulailah dengan wajah bersih. Gunakan facial wash dan pelembap ringan agar kulit terhidrasi dan makeup menempel lebih baik.
Aplikasikan primer wajah untuk membantu makeup menempel lebih lama dan mencegah minyak berlebih sehingga makeup tidak mudah luntur.
Gunakan foundation atau BB cream ringan sesuai jenis kulit. Hindari produk terlalu tebal karena mudah cakey dan luntur seiring hari.
Setelah foundation, set makeup dengan bedak tabur agar wajah lebih matte dan makeup tahan lama.
Pilih maskara, eyeliner, dan lipstik waterproof agar tidak mudah luntur saat terkena keringat atau air.
Semprotkan setting spray setelah selesai makeup untuk mengunci riasan agar tahan sepanjang hari.
Makeup simple biasanya lebih tahan lama dengan warna natural seperti nude atau cokelat lembut, yang tidak cepat pudar.
Hindari sering menyentuh wajah agar foundation, bedak, dan blush tetap utuh. Gunakan tissue atau blotting paper jika wajah mulai berminyak.
Makeup simple anti luntur tidak harus ribet. Dengan primer, produk waterproof, setting spray, dan warna natural, tampilan bisa tetap fresh seharian tanpa sering touch up. (Z-4)
Makeup simple sering digunakan untuk kegiatan sehari-hari, sekolah, kerja, atau acara keluarga, karena terlihat lebih natural dan nyaman dipakai dalam waktu lama.
Gunakanlah lipstik dengan warna yg tidak terlalu menyala. Pakai lipstik jangan terlalu tebal.
