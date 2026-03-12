Berikut Tips Makeup Simple Anti Luntur Seharian(freepik)

MAKEUP simple adalah gaya riasan wajah yang minimalis, natural, dan tidak berlebihan, sehingga menekankan kecantikan alami tanpa menggunakan banyak produk atau warna mencolok.

Biasanya makeup ini mudah diterapkan, nyaman dipakai seharian, dan cocok untuk aktivitas sehari-hari seperti sekolah, kerja, atau hangout.

Berikut 8 Tips Makeup Simple Anti Luntur Seharian

1. Bersihkan dan Lembapkan Wajah

Mulailah dengan wajah bersih. Gunakan facial wash dan pelembap ringan agar kulit terhidrasi dan makeup menempel lebih baik.

2. Gunakan Primer

Aplikasikan primer wajah untuk membantu makeup menempel lebih lama dan mencegah minyak berlebih sehingga makeup tidak mudah luntur.

3. Pilih Foundation atau BB Cream Ringan

Gunakan foundation atau BB cream ringan sesuai jenis kulit. Hindari produk terlalu tebal karena mudah cakey dan luntur seiring hari.

4. Gunakan Bedak Tabur

Setelah foundation, set makeup dengan bedak tabur agar wajah lebih matte dan makeup tahan lama.

5. Gunakan Produk Waterproof

Pilih maskara, eyeliner, dan lipstik waterproof agar tidak mudah luntur saat terkena keringat atau air.

6. Gunakan Setting Spray

Semprotkan setting spray setelah selesai makeup untuk mengunci riasan agar tahan sepanjang hari.

7. Pilih Warna Netral

Makeup simple biasanya lebih tahan lama dengan warna natural seperti nude atau cokelat lembut, yang tidak cepat pudar.

8. Minimalisir Sentuhan Wajah

Hindari sering menyentuh wajah agar foundation, bedak, dan blush tetap utuh. Gunakan tissue atau blotting paper jika wajah mulai berminyak.

Makeup simple anti luntur tidak harus ribet. Dengan primer, produk waterproof, setting spray, dan warna natural, tampilan bisa tetap fresh seharian tanpa sering touch up. (Z-4)

