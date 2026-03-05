8 Tips Makeup Simple untuk Lebaran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MAKEUP simple adalah teknik merias wajah dengan penggunaan kosmetik yang ringan dan tidak berlebihan sehingga menghasilkan tampilan yang natural, segar, dan rapi. Tujuan dari makeup simple adalah menonjolkan kecantikan alami tanpa terlihat terlalu tebal atau mencolok.
Makeup simple sering digunakan untuk kegiatan sehari-hari, sekolah, kerja, atau acara keluarga, karena terlihat lebih natural dan nyaman dipakai dalam waktu lama.
Pastikan wajah sudah menggunakan pelembap dan sunscreen agar kulit lebih lembap dan makeup menempel dengan baik.
Gunakan foundation atau BB cream dengan tekstur ringan agar wajah terlihat natural dan tidak terasa berat.
Bentuk alis mengikuti bentuk aslinya dan isi dengan pensil alis tipis agar terlihat rapi tetapi tetap natural.
Pilih warna seperti peach, cokelat muda, atau nude agar tampilan mata terlihat lembut dan cocok untuk suasana Lebaran.
Gunakan maskara tipis pada bulu mata agar mata terlihat lebih hidup tanpa perlu makeup mata yang berlebihan.
Blush on warna pink atau coral dapat membuat wajah terlihat lebih segar dan cerah.
Gunakan lipstik dengan warna nude, peach, atau pink lembut agar tampilan terlihat simple dan elegan.
Agar makeup lebih tahan lama saat bersilaturahmi sepanjang hari, gunakan bedak tipis atau setting spray.
Makeup simple untuk Lebaran sebaiknya menonjolkan tampilan natural, segar, dan ringan, sehingga tetap nyaman dipakai seharian saat merayakan Idul Fitri bersama keluarga. (Z-4)
Sumber: lemon8, avoskinbeauty
Gunakanlah lipstik dengan warna yg tidak terlalu menyala. Pakai lipstik jangan terlalu tebal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved