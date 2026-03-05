Berikut Tips Makeup Simple untuk Lebaran(freepik)

MAKEUP simple adalah teknik merias wajah dengan penggunaan kosmetik yang ringan dan tidak berlebihan sehingga menghasilkan tampilan yang natural, segar, dan rapi. Tujuan dari makeup simple adalah menonjolkan kecantikan alami tanpa terlihat terlalu tebal atau mencolok.

Makeup simple sering digunakan untuk kegiatan sehari-hari, sekolah, kerja, atau acara keluarga, karena terlihat lebih natural dan nyaman dipakai dalam waktu lama.

Berikut 8 Tips Makeup Simple untuk Lebaran

1. Gunakan Skincare Sebelum Makeup

Pastikan wajah sudah menggunakan pelembap dan sunscreen agar kulit lebih lembap dan makeup menempel dengan baik.

2. Pilih Foundation yang Ringan

Gunakan foundation atau BB cream dengan tekstur ringan agar wajah terlihat natural dan tidak terasa berat.

3. Rapikan Alis Secara Natural

Bentuk alis mengikuti bentuk aslinya dan isi dengan pensil alis tipis agar terlihat rapi tetapi tetap natural.

4. Gunakan Eyeshadow Warna Lembut

Pilih warna seperti peach, cokelat muda, atau nude agar tampilan mata terlihat lembut dan cocok untuk suasana Lebaran.

5. Tambahkan Maskara

Gunakan maskara tipis pada bulu mata agar mata terlihat lebih hidup tanpa perlu makeup mata yang berlebihan.

6. Gunakan Blush On Natural

Blush on warna pink atau coral dapat membuat wajah terlihat lebih segar dan cerah.

7. Pilih Lipstik Warna Soft

Gunakan lipstik dengan warna nude, peach, atau pink lembut agar tampilan terlihat simple dan elegan.

8. Gunakan Setting Spray atau Bedak Tipis

Agar makeup lebih tahan lama saat bersilaturahmi sepanjang hari, gunakan bedak tipis atau setting spray.

Makeup simple untuk Lebaran sebaiknya menonjolkan tampilan natural, segar, dan ringan, sehingga tetap nyaman dipakai seharian saat merayakan Idul Fitri bersama keluarga. (Z-4)

Sumber: lemon8, avoskinbeauty