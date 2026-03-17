Berikut Tips Makeup Simple sebelum Sholat Ied(freepik)

MAKEUP simple adalah riasan wajah yang dibuat ringan, natural, dan tidak berlebihan, sehingga terlihat segar tapi tetap sopan.

Makeup simple biasanya fokus pada menonjolkan fitur wajah secara halus, seperti mata, pipi, dan bibir, tanpa menggunakan warna mencolok atau layering tebal.

Cocok untuk aktivitas sehari-hari atau acara yang membutuhkan tampilan natural.

Baca juga : 8 Tips Makeup Simple Anti Luntur Seharian

Berikut 15 Tips Makeup Simple sebelum Sholat Ied

1. Bersihkan Wajah

Cuci wajah dengan facial wash agar makeup menempel lebih baik.

2. Gunakan Pelembap

Pilih pelembap ringan untuk kulit lembap dan nyaman sepanjang sholat.

3. Gunakan Primer

Agar makeup lebih tahan lama dan terlihat halus.

Baca juga : 8 Tips Makeup Simple untuk Lebaran

4. Base Makeup Tipis

Gunakan BB cream atau foundation tipis untuk natural look.

5. Concealer

Tutupi noda atau lingkaran hitam di bawah mata.

6. Bedak Tipis

Set foundation dengan bedak tabur agar tidak terlalu berat.

7. Alis Natural

Rapikan alis dan isi tipis menggunakan pensil atau powder.

8. Eyeshadow Netral

Pilih warna soft seperti cokelat, peach, atau beige.

9. Eyeliner Tipis

Buat garis tipis di atas kelopak mata agar mata terlihat lebih hidup.

10. Maskara Ringan

Agar bulu mata terlihat lentik tanpa berlebihan.

11. Blush On Soft

Pakai warna natural seperti pink atau peach di pipi.

12. Lipstik atau Lip Tint

Pilih warna lembut untuk tampilan segar tapi tetap sopan.

13. Hindari Makeup Tebal

Untuk sholat Ied, cukup makeup natural dan ringan.

14. Gunakan Setting Spray

Agar makeup tahan seharian dan tidak luntur.

15. Sesuaikan dengan Hijab

Pilih makeup yang serasi dengan warna hijab atau outfit.

Makeup simple sebelum sholat Ied fokus pada tampilan natural, ringan, dan sopan, tetap nyaman untuk beribadah dan terlihat segar sepanjang acara. (Z-4)

Sumber: fimaledairy, lemon8