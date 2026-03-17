15 Tips Makeup Simple sebelum Sholat Ied

Headline
MAKEUP simple adalah riasan wajah yang dibuat ringan, natural, dan tidak berlebihan, sehingga terlihat segar tapi tetap sopan.
Makeup simple biasanya fokus pada menonjolkan fitur wajah secara halus, seperti mata, pipi, dan bibir, tanpa menggunakan warna mencolok atau layering tebal.
Cocok untuk aktivitas sehari-hari atau acara yang membutuhkan tampilan natural.
Cuci wajah dengan facial wash agar makeup menempel lebih baik.
Pilih pelembap ringan untuk kulit lembap dan nyaman sepanjang sholat.
Agar makeup lebih tahan lama dan terlihat halus.
Gunakan BB cream atau foundation tipis untuk natural look.
Tutupi noda atau lingkaran hitam di bawah mata.
Set foundation dengan bedak tabur agar tidak terlalu berat.
Rapikan alis dan isi tipis menggunakan pensil atau powder.
Pilih warna soft seperti cokelat, peach, atau beige.
Buat garis tipis di atas kelopak mata agar mata terlihat lebih hidup.
Agar bulu mata terlihat lentik tanpa berlebihan.
Pakai warna natural seperti pink atau peach di pipi.
Pilih warna lembut untuk tampilan segar tapi tetap sopan.
Untuk sholat Ied, cukup makeup natural dan ringan.
Agar makeup tahan seharian dan tidak luntur.
Pilih makeup yang serasi dengan warna hijab atau outfit.
Makeup simple sebelum sholat Ied fokus pada tampilan natural, ringan, dan sopan, tetap nyaman untuk beribadah dan terlihat segar sepanjang acara. (Z-4)
Sumber: fimaledairy, lemon8
Biasanya makeup ini mudah diterapkan, nyaman dipakai seharian, dan cocok untuk aktivitas sehari-hari seperti sekolah, kerja, atau hangout.
Makeup simple sering digunakan untuk kegiatan sehari-hari, sekolah, kerja, atau acara keluarga, karena terlihat lebih natural dan nyaman dipakai dalam waktu lama.
Gunakanlah lipstik dengan warna yg tidak terlalu menyala. Pakai lipstik jangan terlalu tebal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved