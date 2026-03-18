Tata Cara Sholat Idul Fitri untuk Sendiri Lengkap dengan Bacaan Niat dan Doa

Berikut Niat Sholat Idul Fitri untuk Sendiri

SHOLAT Idul Fitri adalah ibadah sholat sunnah dua rakaat yang dilaksanakan oleh umat Islam pada pagi hari saat hari raya Idul Fitri sebagai bentuk rasa syukur setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Sholat ini dilakukan secara berjamaah di masjid atau lapangan, namun juga boleh dilakukan sendiri atau munfarid.

Berikut Niat Sholat Idul Fitri untuk Sendiri

Bacaan Arab

أُصَلِّي سُنَّةَ عِيدِ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

Ushalli sunnata ‘iidil fitri rak’ataini lillaahi ta’aalaa

Artinya

“Saya niat sholat sunnah Idul Fitri dua rakaat karena Allah Ta’ala.”

Rakaat Pertama

Niat di dalam hati

Takbiratul ihram

Membaca doa iftitah

Takbir 7 kali

Membaca Al-Fatihah

Membaca surat pendek

Ruku’, i’tidal, sujud seperti biasa

Rakaat Kedua

Berdiri kembali

Takbir 5 kali

Membaca Al-Fatihah

Membaca surat pendek

Ruku’, i’tidal, sujud

Tasyahud akhir dan salam

Setelah sholat, dilanjutkan dengan khutbah, mendengarkan khutbah hukumnya sunnah.

Doa Setelah Sholat Idul Fitri

Bacaan Arab

اللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا وَمِنْكُمْ

Artinya

“Ya Allah, terimalah amal ibadah kami dan kalian.”

Amalan Sunnah Sebelum Sholat

Mandi sunnah

Memakai pakaian terbaik

Makan sebelum sholat

Mengumandangkan takbir

Mensyukuri nikmat setelah Ramadhan

Mempererat ukhuwah atau persaudaraan

Mengingat kebesaran Allah SWT

Sholat Idul Fitri adalah ibadah sunnah 2 rakaat dengan tambahan takbir 7 dan 5 kali yang dilakukan sebagai bentuk syukur di hari raya. (Z-4)

Sumber: kemenag, zalora