Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Reynaldi Andrian Pamungkas
18/3/2026 23:59
Tata Cara Sholat Idul Fitri untuk Sendiri Lengkap dengan Bacaan Niat dan Doa
Berikut Niat Sholat Idul Fitri untuk Sendiri(freepik)

SHOLAT Idul Fitri adalah ibadah sholat sunnah dua rakaat yang dilaksanakan oleh umat Islam pada pagi hari saat hari raya Idul Fitri sebagai bentuk rasa syukur setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Sholat ini dilakukan secara berjamaah di masjid atau lapangan, namun juga boleh dilakukan sendiri atau munfarid.

Berikut Niat Sholat Idul Fitri untuk Sendiri

Bacaan Arab

أُصَلِّي سُنَّةَ عِيدِ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

Ushalli sunnata ‘iidil fitri rak’ataini lillaahi ta’aalaa

Artinya

“Saya niat sholat sunnah Idul Fitri dua rakaat karena Allah Ta’ala.”

Tata Cara Sholat Idul Fitri

Rakaat Pertama

  • Niat di dalam hati
  • Takbiratul ihram
  • Membaca doa iftitah
  • Takbir 7 kali
  • Membaca Al-Fatihah
  • Membaca surat pendek
  • Ruku’, i’tidal, sujud seperti biasa

Rakaat Kedua

  • Berdiri kembali
  • Takbir 5 kali
  • Membaca Al-Fatihah
  • Membaca surat pendek
  • Ruku’, i’tidal, sujud
  • Tasyahud akhir dan salam

Setelah sholat, dilanjutkan dengan khutbah, mendengarkan khutbah hukumnya sunnah.

Doa Setelah Sholat Idul Fitri

Bacaan Arab

اللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا وَمِنْكُمْ

Artinya

“Ya Allah, terimalah amal ibadah kami dan kalian.”

Amalan Sunnah Sebelum Sholat

  • Mandi sunnah
  • Memakai pakaian terbaik
  • Makan sebelum sholat
  • Mengumandangkan takbir

Tujuan Sholat Idul Fitri

  • Mensyukuri nikmat setelah Ramadhan
  • Mempererat ukhuwah atau persaudaraan
  • Mengingat kebesaran Allah SWT

Sholat Idul Fitri adalah ibadah sunnah 2 rakaat dengan tambahan takbir 7 dan 5 kali yang dilakukan sebagai bentuk syukur di hari raya. (Z-4)

Sumber: kemenag, zalora



Editor : Reynaldi
